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"أنابيب" تتحول للربحية بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

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الرياض ـ مباشر: تحولت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" للربحية بالربع الثاني من 2019، مقابل صافي خسائر للربع المماثل من 2018.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي ربح بلغ 8.1 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 7.9 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض هامش تكلفة المبيعات، إلى جانب استمرارية وثبات الإنتاجية في مصنعي الرياض والجبيل، مما ساهم في رفع المبيعات.  

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي ربح بلغ 16.2 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019، مقابل صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتمكنت الشركة من التحول للربحية خلال الربع الأول من 2019، بصافي ربح بلغ 8.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 8.8 مليون ريال في الربع الأول من 2018.

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