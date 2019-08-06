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"الخليج للتدريب" تقلص خسائرها 53% بالربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: قلصت شركة الخليج للتدريب والتعليم 53.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتحولت الشركة للربحية بالنصف الأول.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الخسائر إلى نحو 3.58 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.69 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود إلى تحسن نتائج الشركة في قطاعي المدارس والتدریب بصفة رئیسیة، بجانب ارتفاع الإیرادات.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي ربح بلغ 3.7 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019، مقابل صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى 7.3 مليون ريال، مقابل 4.26 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 71.77 بالمائة.

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