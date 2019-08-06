أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال عند أعلى مستوى بـ6سنوات

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها لاتزال عند أعلى مستوى في 6 سنوات، وذلك تزامناً مع التوترات التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة إلى 1474.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.06 بالمائة مُسجلاً 1462.84 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1474.81 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2013

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.538.

وتجاوز الدولار الأمريكي مستوى 7 يوان للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وذلك بالتزامن مع التوترات التجارية بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وذلك بداية من الشهر المقبل.

ومن جانبها تعهدت الصين بتدابير مضادة ضد واشنطن حال تنفيذ تهديداتها المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وردت واشنطن على انخفاض قيمة اليوان بوسم الصين على أنها متلاعب بالعملة.