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اعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود صافي الخسارة الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في احتياطي عجز أقساط التامين بالإضافة الى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والإرتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود ارتفاع صافي الخسارة الى انخفاض صافي أقساط التامين المكتسبة والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في احتياطي عجز أقساط التامين والارتفاع في مصاريف إدارة المطالبات بالإضافة الى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود صافي الخسارة الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في احتياطي عجز أقساط التامين بالإضافة الى الانخفاض في استثمارات أموال المساهمين والإرتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية 1- تم احتساب ربحية (خسارة) السهم بعد الزكاة والضريبة.

-2 تم احتساب ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية والفترة المماثلة على 16,000,000 سهم.

مباشر (اقتصاد)

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