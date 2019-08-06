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"جاكو" تربح 3.5 مليون ريال من بيع حصتها بشركة تابعة

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"جاكو" تربح 3.5 مليون ريال من بيع حصتها بشركة تابعة "جاكو" تربح 3.5 مليون ريال من بيع حصتها بشركة تابعة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن إتمام بيع حصتها في شركة تأصيل الدواجن، لصالح شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)، مقابل 9 ملايين ريال.

وأوضحت "جاكو"، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن القيمة الدفترية لحصتها في شركة تأصيل الدواجن تبلغ 5.48 مليون ريال، لتصل أرباح الشركة من صفقة البيع إلى نحو 3.52 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الأثر المالي الناتج عن بيع هذه الحصة سيظهر خلال الربع الثالث لعام 2019م.

وأعلنت الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 67.1 بالمائة من شركة مخابزكم المتطورة المحدودة، التي تمثل نحو 20 بالمائة من شركة المخابز .

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