اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 ( ثلاثة أشهر )

مقارنة الفترة مع الفترة المماثلة من العام السابق

أكدت الشركة ان اجمالي ايراد الخدمات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 بلغ 104.67 مليون ريال، حيث انخفض بنسبة 23.06% (31.36 مليون ريال) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 136.03 مليون ريال، وذلك بسبب انخفاض ايرادات خدمات النطاق العريض للقطاع المنزلي والافراد بنسبة 20.25% (10.56 مليون ريال سعودي) نتيجة انخفاض المبيعات بسبب عدم توفر مخزون من تقنيات الجيل الرابع (LTE 4G ) وكذلك تقادم تقنية الواى ماكس وانخفاض كبير في مبيعاته، وبينما ارتفعت ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 10.85% (4.61 مليون ريال) نتيجة زيادة عدد العملاء بشكل رئيس، وكذلك تقديم خدمات جديدة وحلول شاملة ومبتكرة تلبي حاجات هذا القطاع،وكذلك إنخفاض ايرادات الربط البيني بنسبة 61.55% (25.41 مليون ريال سعودي) نتيجة إنخفاض حركة تمريرالمكالمات المحلية والدولية مع المشغلين المحليين والدوليين.

إيرادات أخرى

انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 86.44% (97.05 مليون ريال سعودي) بسبب مبيعات الابراج وكذلك زيادة ايرادات دعم التسويق في الربع المماثل من السنة الماضية

حقوق المساهمين

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حصة أقلية) كما في 30 يونيو 2018 مبلغ 252.58 مليون ريال حيث انخفض بنسبة 11.05٪ (31.37 مليون ريال سعودي) مقارنة بمبلغ 283.95 مليون ريال كما في 31 مارس 2018 نتيجة الخسائر المتراكمة.

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2018 بنسبة 32.83٪ (123.44 مليون ريال سعودي) مقارنة بملغ 376.02 مليون ريال كما في 30 يونيو 2017.

بلغت الخسائر المتراكمة 219.92 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018 والتي تمثل 46.54٪ من رأس مال الشركة.

وبعد 31 ديسمبر 2017م، أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المتعقد في 17 يناير 2018م بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 157.5 مليون ريال سعودي وذلك للالتزام بالمادة 150 والمادة 224 من نظام الشركات الجديد. وقد قامت الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 13 فبراير 2018 للحصول على موافقة المساهمين لتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما اقترحه مجلس الإدارة. وعليه، تم تخفيض رأس مال الشركة إلى 472.5 مليون ريال سعودي وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50٪ من رأس المال. وفقاً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال بتاريخ 13 فبراير 2018.

خسارة السهم – الاساسية والمخفضة

تم احتساب خسارة/ربحية السهم بقسمة الخسائر/الأرباح المتعلقة بالمساهمين العاديين للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م و 30 يونيو 2017م على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة .

تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2018 و 30 يونيو 2017 عن طريق أخذ تأثير تخفيض رأس المال من بداية الفترة المبكرة المقدمة، من أجل الامتثال مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 33.

عدد الأسهم المصدرة في 1 أبريل 2016: 157،500،000

عدد الأسهم الملغاة (110،250،000)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم في 1 أبريل 2016: 47،250،000

وفقاً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال بتاريخ 13 فبراير 2018.

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

_______________________________30 يونيو 2018م ____________ 30 يونيو 2017م

صافي (خسارة)/ربح الفترة ______________(21,870,223) _____________ 55,423,931

المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترة __________ 47,250,000 ______________ 47,250,000

(خسارة)/ربحية السهم - الأساسية والمخفضة _______(0,46) ________________ 1,17