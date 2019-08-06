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اعلان شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة ( غير المراجعة) للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة ( غير المراجعة) للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة ( غير المراجعة) للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح الربع المماثل من العام السابق الى : ارتفاع متوسط سعر البيع ، ارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر ، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ، وإنخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الشقيقة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح للربع السابق الى : إنخفاض كمية المبيعات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ ، إرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ، إنخفاض حصة الشركة في أرباح الشركة الشقيقة . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق الى : ارتفاع متوسط سعر البيع ، ارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر ، على الرغم من تراجع الإديرادات الأخرى ، ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ، وتراجع أرباح الشركة الشقيقة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية قامت الشركة خلال العام الجاري بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 الخاص بعقود الإيجار.

مباشر (اقتصاد)

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