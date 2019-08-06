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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%

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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب التطورات التجارية العالمية.

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة أمس مع هبوط اليوان أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وردت الولايات المتحدة على تراجع اليوان بوسم الصين بأنها متلاعب بالعملة، وذلك عقب توجيه الرئيس الأمريكي نفس الاتهامات إلى بكين.

وفي الأسبوع الماضي قرر دونالد فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من بكين بقيمة 300 مليار دولار.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة إلى 60.42 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.1 بالمائة عند 55.27 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع عند تسوية جلسة أمس بنحو 1.7 بالمائة، كما أن خام "برنت" هبط أدنى 60 دولار للبرميل.

وأعلنت إيران أمس أنها لن تتسامح في الجرائم البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من أسرها لناقلة نفط ثانية اتهمتها بتهريب الوقود.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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