اعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

معلومات اضافية "بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لأموال المساهمين خلال الربع الحالي 9,800 ألف ريال سعودي، مقابل خسارة بمبلغ 1,189 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل إنخفاض قدره 724%، ومقابل إجمالي دخل بمبلغ 2,443 ألف ريال للربع السابق مما يمثل إنخفاض قدره 501%.

بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لاموال المساهمين خلال الفترة الحالية 9,556 ألف ريال، مقابل إجمالي دخل 6,799 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، مما يمثل إنخفاض بنسبة 241%

بلغت ربحية(خسارة) السهم للفترة الحالية (0.28 ) ريال سعودي مقابل 0.10 ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق والتي تم إحتسابها وفقا للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام.

إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) للفترة الحالية بلغ 431,342 ألف ريال مقارنة مع 455,469 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها 5.3%.

كما بلغ رصيد الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 20,487 ألف ريال سعودي و بنسبة 5.1% من رأس المال.

"