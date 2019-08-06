اعلان شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق الخسارة بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية اضافة إلى ارتفاع مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق الخسارة بالربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية اضافة إلى ارتفاع مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق الخسارة بالفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية اضافة إلى ارتفاع مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية ، تم إجراء هذه التغييرات لعرض أفضل للأرصدة والمعاملات في المعلومات المالية الأولية الموجزة للشركة ، وتؤكد الشركة عدم وجود أي أثر مالي لإعادة التبويب على نتائج العمليات التشغيلية والدخل من العمليات. معلومات اضافية "يعود سبب تحقيق (عجز) لعمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية اضافة إلى ارتفاع مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها.

ربحية السهم الموضحة بالإعلان عن الفترة المنتهية في 30-06-2019 ( ستة أشهر ) والفترة المماثلة من العام السابق هي ربحية السهم قبل الزكاة ، حيث يقدر مخصص الزكاة بمبلغ 6,6 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30-06-2019 ( ستة أشهر ) مقابل 4,5 مليون ريال عن الفترة المماثلة للعام السابق."