اعلان الشركة الوطنية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي للخسارة في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالأرباح في الربع االثاني من عام 2018 إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدرة 52,411 الف ريال. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيسي للخسارة في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالأرباح في الربع الأول من عام 2019 إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدرة 19,795 الف ريال. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الخسارة للفترة الحالية ستة أشهر من عام 2019 مقارنة بالأرباح لنفس الفترة من عام 2018 إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدرة 88,274 الف ريال. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم تعديل القوائم المالية لتعكس التغيير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل. وادى هذا التغيير الى إنخفاض صافي الدخل الشامل للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 بمبلغ وقدرة 2,224 الف ريال سعودي و 4,831 الف ريال سعودي لفترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2018. كما انه لايوجد اي تأثير على بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية 30 يونيو 2018. معلومات اضافية بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) للفترة الحالية 229,368 ألف ريال سعودي مقابل 247,147 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2018 وذلك بإنخفاض و قدره 7٪.

وكما بلغ إجمالي الخسارة للربع الثاني من عام 2019 مبلغ وقدرة 16,325 ألف ريال سعودي مقابل إجمالي دخل شامل قدرة 5,685 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ، مقارنة بإجمالي دخل شامل قدرة 6,966 الف ريال سعودي في الربع السابق.

وكما بلغ إجمالي الخسارة للفترة الحالية مبلغ وقدرة 10,797 الف ريال سعودي مقارنة بإجمالي دخل شامل وقدرة 19,767 الف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.