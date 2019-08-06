اعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 10.083 ألف ريال سعودي مقابل 6.510 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ، بزيادة قدرها 54.88 ٪ ، ويعود سبب ذلك إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ3.957 ألف ريال سعودي. بلغ صافي الأقساط المكتسبة للربع الحالي 24,916 ألف ريال سعودي مقابل 17,772 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة قدرها 40.20٪ ؛ بينما بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الحالي 674 ألف ريال ، مقابل 228 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق ، بإرتفاع قدره 195.61٪. بلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذا الربع 389 ألف ريال سعودي مقابل 319 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة قدرها 21.94٪. بلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذا الربع 2،523 ألف ريال سعودي مقابل 2,414 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة قدرها 4.51٪. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 10،083 ألف ريال سعودي مقابل 7،450 ألف ريال سعودي للربع السابق ، بزيادة قدرها 35.34٪ ، ويعود سبب ذلك إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 4.233 ألف ريال سعودي. بلغ صافي الأقساط المكتسبة للربع الحالي 21،206 ألف ريال سعودي مقابل 16،327 ألف ريال سعودي للربع السابق ، بزيادة قدرها 29.88٪ ؛ بينما بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الحالي 674 ألف ريال ، مقابل 632 ألف ريال للربع السابق ، بإرتفاع قدره 6.64٪. بلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذا الربع 389 ألف ريال سعودي مقابل 483 ألف ريال سعودي للربع السابق ، بانخفاض قدره 19.46٪.

بلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذا الربع 2،523 ألف ريال سعودي مقابل 2,602 ألف ريال سعودي للربع السابق ، بانخفاض قدره 3.03٪.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة للفترة الحالية 17،532 ألف ريال سعودي مقابل 13،852 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق ، بزيادة قدرها 26.56٪ ، ويعود سبب ذلك إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 4,220 ألف ريال سعودي. بلغ صافي الأقساط المكتسبة للفترة الحالية 47،132 ألف ريال سعودي مقابل 36،924 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق ، بزيادة قدرها 27.64٪ ؛ بينما بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الفترة الحالية 1.305 ألف ريال ، مقابل 469 ألف ريال لنفس الفترة من العام السابق ، بإرتفاع قدره 178.25٪.

بلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذه الفترة 872 ألف ريال سعودي مقابل 689 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق ، بزيادة قدرها 26.56٪. بلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذه الفترة 5،125 ألف ريال سعودي مقابل 4,834 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق ، بزيادة قدرها 6.01٪.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ينص تقرير مراجعي الحسابات المستقلين على البيانات المالية الفصلية على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 34. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 9,819 ألف ريال سعودي ، مقابل 6.308 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة ماليه قدرها 3.511 الف ريال سعودى بنسبه 55.65٪ ، مقارنةً بالربع السابق 7،450 ألف ريال سعودي ، بزياده قدرها 2،369 ألف ريال سعودي ، بنسبة 31.79٪.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفتره الحاليه 17.018 ألف ريال سعودي ، مقابل 13.423 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة ماليه قدرها 3.595 الف ريال سعودى بنسبه 26.78٪

(العائد على السهم) للربع الحالي هو 0.486 ريال سعودي مقابل 0.386 ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ، ويتم حسابه على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الربع. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) في الربع الحالي 414,906 الف ريال سعودي مقابل 380,467 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق ، بزيادة قدرها 9.051٪.

ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، تم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية وإقرارها في قائمة الدخل مما نتج عنه تغيير في مجموع الدخل الشامل مع الالتزام المقابل المعترف به في قائمة المركز المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الأخرى والإعلانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

بالإضافة إلى ما سبق ، تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة.