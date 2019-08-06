إعلان شركة حلواني إخوان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) على النحو التالي :

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (285,714,300) ريال سعودي إلى (314,285,730)ريال سعودي بنسبة قدرها 10%،بالتالي زيادة عدد الأسهم من (28,571,430) سهم إلى (31,428,573) سهم عن طريق منح أسهم (1سهم لكل 10 أسهم) مملوكة، علماً بأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (28,571,430) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ، وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية ،وسوف تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وفي حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

2.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة .

3.الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأكتتاب في الأسهم.

4.الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.

5.الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.

6.الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.

7.الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.