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"ساب" يعلن عن خسائر بـ254 مليون ريال للربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تحول البنك السعودي البريطاني "ساب" للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح البنك 52.85 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للبنك على "تداول" اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي خسارة بلغ 254 مليون ريال، مقابل أرباح صافي بلغت 833 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح البنك أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وارتفاع في بنود مصاريف العمليات الأخرى منها 75 مليون ريال متعلقة بمصاريف عملية التحول والتخطيط للاندماج.

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، وارتفع إجمالي دخل العمليات، بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

وأظهرت بيانات البنك تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 851 مليون ريال، مقابل حوالي 1.8 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 23.77  بالمائة خلال الربع الأول من 2019، إلى 1.29 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن بنك "ساب" في يونيو / حزيران 2019، عن إتمام صفقة الاندماج مع البنك الأول، عن طريق تحويل صافي الأصول والأنشطة التجارية إلى بنك ساب مقابل أسهم جديدة مصدرة لصالح مساهمي "الأول".

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