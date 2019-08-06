اعلان شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضربية الدخل للربع الحالي بمبلغ 37,211 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:

• إرتفاع صافي نتائج الإكتتاب بمبلغ 66,231 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 17.3٪.

• إرتفاع الأرباح من الإستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 15,918 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 31.2٪.

كان مقابل هذه التغييرات الإيجابية، إرتفاع مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 5,262 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 6.7٪ و إرتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 35,277 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 22%. كما إرتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين لتبلغ 20,433 ألف ريال سعودي للربع الحالي مقابل 16,034 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق.

إرتفع صافي الأقساط المكتسبة في الربع الحالي بمبلغ 311,083 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 15.8%، وكان مقابل هذا إرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 244,282ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 15.9%.

إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 419,191 ألف ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 20.8٪.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضربية الدخل في الربع الحالي بمبلغ 121,952 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:

• إرتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 96.7%، لتصل إلى449,265 ألف ريال سعودي في الربع الحالي.

• إرتفاع الأرباح من الإستثمارات والإيرادات الأخرى بنسبة 6.9%، لتصل إلى 66,927 ألف ريال سعودي في الربع الحالي.

كان مقابل هذه التغييرات الإيجابية، إرتفاع في المصاريف التشغيلية، شاملاً مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها وحصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين، بنسبة 52.4%، لتصل إلى 300,118 ألف ريال سعودي في الربع الحالي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضربية الدخل للفترة الحالية بمبلغ 121,986 ألف ريال سعودي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:

• إرتفاع صافي نتائج الإكتتاب بمبلغ 127,748 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 23.2٪.

• إرتفاع الأرباح من الإستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 35,418 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 37.6٪.

• إنخفاض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 16,625 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإنخفاض قدره 18.5٪.

كان مقابل هذه التغييرات الإيجابية، إرتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 46,065 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 13.2%. كما إرتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين لتبلغ 27,773 ألف ريال سعودي للفترة الحالية مقابل 16,034 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

إرتفع صافي الأقساط المكتسبة في الفترة الحالية بمبلغ 570,297 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 14.6%، وكان مقابل هذا إرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 427,466 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 13.1%.

إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 835,481 ألف ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 18.5٪.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ورد في تقرير المراجع الخارجي حول القوائم المالية الأولية بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية الأولية" كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية . إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة قامت الشركة بتحديث سياستها المحاسبية وذلك لغرض إحتساب الزكاة وضريبة الدخل ضمن قائمة الدخل بناء على التعليمات الصادرة بهذا الشأن وبما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاصدارات الأخرى والمعايير المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين. وفقًا لذلك، غيرت الشركة معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خلال تعديلها بأثر رجعي بما يتماشى مع السياسات المحاسبية الدولية رقم 8"السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء". نتج عن هذا التغيير زيادة في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي. كما أدت عملية إعادة التصنيف هذه أيضًا إلى تسجيل الشركة لأصل ضريبة مؤجلة بمبلغ 32,161 ألف ريال سعودي في 30 يونيو 2019 مقارنة بـ 25,552 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018. لم يحدث أي تأثير آخر على قائمة التدفقات النقدية ، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. معلومات اضافية بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الربع الحالي 7,978 ألف ريال سعودي مقارنة بـ ( 3,429) ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 332.7%، ومقابل 9,641 الف ريال سعودي للربع السابق، أي بإنخفاض قدره 17.3%. بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع الحالي 190,356 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ 153,042 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 24.4%، ومقابل 90,472 ألف ريال سعودي للربع السابق، أي بإرتفاع قدره 216.7%.

بلغت ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة خلال الفترة الحالية 2.19 ريال سعودي / للسهم مقابل 1.20 ريال سعودي / للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الربع الحالي 2,887 مليون ريال سعودي مقابل 2,324 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 24.3%.

إرتفعت الأرباح بعد الزكاة وضربية الدخل للربع الحالي لتصل 186,026 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 157,389 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 18.2%.

إرتفعت الأرباح بعد الزكاة وضربية الدخل للفترة الحاليه لتصل 261,559 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 144,170 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 81.4%.