العمل السعودية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بالسعودية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه سيتم منح موظفي القطاع الخاص إجازة لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر تبدأ اعتبارا من يوم عرفة، الموافق يوم السبت 10 أغسطس / آب الجاري.

وأشارت إلى أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية، في وقت سابق عن بدء إجازة عيد الأضحى للقطاع العام بعد نهاية يوم الاثنين 5 أغسطس / آب، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 18 أغسطس/ آب 2019.

وكشفت السوق المالية السعودية (تداول)،عن بدء إجازة عيد الأضحى للعام 1440هـ، بنهاية تداول يوم الخميس 8 أغسطس/ أب 2019، على أن يتم استئناف التداول اعتباراً من يوم الأحد 18 أغسطس/ أب.

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