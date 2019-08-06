الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل من خلال الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، أطلقت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وسداد الفاتورة من خلال موقع المصرية للاتصالات، لذلك نقدم لكل متابعين موقع دليل مصر اليوم مقال، يوضح كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسداد الفاتورة من خلال خدمة فوري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، قدمت الشركة المصرية للاتصالات خدمة حديثة وهي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي، كما قامت بتقديم خدمة الاشتراك بالإنترنت عن طريق الخط الأرضي، كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري التي وفرتها، ومن المعروف إن الشركة المصرية للاتصالات تمنح فترة سماح إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد، وتلك الفترة هي 15 يوم.

قد يهمك:

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة المرورية

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب من خلال للشركة القابضة لمياه الشرب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات

الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات من هنا.

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بك كما هو موضع بالصورة التالية.

الضغط على أيقونة اظهر الفواتير لتظهر لك كل الفواتير المطلوب سدادها.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري

الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

إدخال رقم الهاتف وكود المحافظة.

الضغط على اظهر الفواتير.

تظهر كافة الفواتير المطلوب سدادها والمسددة بالفعل اختيار كل الفواتير الغير مسددة، ثم الضغط على كلمة ادفع كما موضع بالصورة.

ادخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

اختيار الفيزا المتاحة لديك.