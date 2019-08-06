أخبار عاجلة

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019 -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عام -
"نيكي" الياباني يرتفع للمرة الأولى في 5 جلسات -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالا -
نهائي سباقات "بياتلون الدبابات" بمشاركة سورية -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

"خدمة فوري"الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت

Google+ Print
"خدمة فوري"الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت "خدمة فوري"الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت

طرحت شركة الكهرباء بكافة محافظات ، تقنية جديدة وقامت بإصدارها من ضمن كثير من الخدمات التي قدمتها الشركة، حتى تعمل على تسهيل معرفة المواطن على قيمة فاتورة الكهرباء المستحق دفعها شهريا للشركة، سواء فاتورة محل أو فاتورة منازل أو فاتورة شركات.

موقع وزارة الكهرباء، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعلان عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة الكهرباء والطاقة من خلال الإنترنت، وهذا من خلال اختيار المواطن للشركة التي يتبع لها ثم يقوم باختيار أسم الفرع التابع له، ثم نقوم بملء البيانات في الخانات وتنقل من إيصال الكهرباء الخاص بالمواطن.

الرابط المخصص للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

نوضح لكم في موقعنا دليل مصر طريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، هذا بجانب توفير شركة وزارة الكهرباء لخدمة فوري، وتلك الخدمة تسهل على المواطن دفع كافة المستحقات المالية لفاتورة الكهرباء من خلال منافذ خدمة فوري، أو عن طريق بطاقات الائتمان البنكية من خلال الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت

أولا: فتح الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء اضغط هنا.
ثانيا: نقوم بالضغط على كلمة خيار الخدمات.
ثالثا: نختار الاستعلام عن الفواتير.
رابعا: ستظهر بعدها أسماء كافة الشركات المسئولة عن توزيع الكهرباء الموجودة بأنحاء جمهورية مصر، ثم نقوم باختيار الشركة التي تتبع لها.
خامسا: بعد ملء كافة الخانات نضغط على كلمة بحث لتظهر فاتورة الكهرباء.

دليل مصر

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها