فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2019 - سداد فاتورة التليفون المنزلي من موقع المصرية للاتصالات te.eg

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من موقع الشركة المصرية للإتصالات، والتعرف على مواعيد السداد الجديدة لفواتير التليفون الأرضي من خلال بيان رسمي أصدرته المصرية للإتصالات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، كانت المصرية للإتصالات قد أعلنت من قبل عن تغيير موعد سداد فواتير التليفون الأرضي لعملائها من الإشتراكات المنزلية والتجارية الذين يحاسبون بنظام المحاسبة الشهرية أو الربع سنوية.

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ولتخفيف العبئ عن المشتركين، تقدم المصرية للإتصالات إمكانيات كبيرة في السداد إلى جانب فترات سماح طويلة إذا لم يتمكن المشترك من السداد في الوقت المحدد يتم إعطائه فترة سماح قبل قطع الخدمة على أن لا تتضمن خدمة السماح إرهاق المشترك بمصاريف إدراية إضافية، على أن يتم قطع الخدمة بشكل مؤقت إذا ما تجاوز المشترك فترة السداد وفترة السماح المقررة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، لعملاء المصرية للإتصالات أصحاب الإشتراكات المنزلية والتجارية:-



فترة السماح لسداد فاتورة شهر أبريل 2019



وفقاً لما أعلنته الشركة المصرية للإتصالات فإن العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد فواتيرهم الشهرية في مواعيدها المقررة، يتم إعطائهم 20 يوم سماح يكون فيها الخط الأرضي في حالته العادية من الإرسال والإستقبال، وبالتالي فإن فاتورة التليفون الأرضي الصادرة يوم 15 أبريل الجاري تنتهي فترة السماح الخاصة بها في 5 مايو، وبعد هذا التاريخ يتم فصل خدمة الإرسال ويعمل التليفون الأرضي في حالة استقبال فقط.

فترة سماح إضافية بعد انتهاء فترة السماح الأساسية

بعد انتهاء الـ 20 يوم سماح يدخل التليفون الأرضي في حالة استقبال فقط وإذا ما تم السداد في هذا الوقت لا يتحمل المشترك مصاريف إدارية لرجوع الخدمة، ويتم منح المشترك 20 يوم إضافية للسداد تبدأ من 5 مايو وحتى 25 من نفس الشهر وبعدها تقطع الخدمة نهائياً.

قطع الخدمة لعدم السداد بعد فوات فترة السماح الإضافية

بعد انتهاء مدة الـ 20 يوم، يتم قطع الخدمة بشكل مؤقت عن خط التليفون الأرضي، وفي حالة الرغبة في إعاده تشغيله والسداد يتحمل المشترك تبعاً لذلك مصاريف إدارية إضافية.

فاتورة التليفون الأرضي ومواعيد سداد الفاتورة للإشتراكات الشهرية والربع سنوية

طريقة الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد

توفر الشركة المصرية للإتصالات عبر بوابتها الإلكترونية، خدمة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لأي تليفون أرضي في أي محافظة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب بعض الخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفرها الشركة لخدمة عملائها كخدمات الدعم والمساعدة، وتقديم الشكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على رقم 155.

ولمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لعملاء المصرية للإتصالات شهر أبريل 2019 اتبع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات .. من هنا..

ادخال كود المنطقة التابع لها مكان تواجد التليفون الأرضي.

في الخانة المخصصة للرقم يتم إدخال رقم التليفون الأرضي بعناية.

بعد الإنتهاء أضغط على عرض الفواتير.

ستلاحظ على الفور ظهور الفواتير المستحقة والتي تم سدادها من قبل.

الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي برقم الحساب

من منطلق رغبة الشركة المصرية للإتصالات في التسهيل على عملائها، قامت بإضافة طريقة جديدة للإستعلام عن قيمة الفواتير وهي الإستعلام من خلال رقم الحساب، ولمعرفة ذلك يتم الدخول ..هنا.. وإدخال رقم الحساب واختيار عرض، وبعدها تظهر الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

تسدد قيمة الفاتورة من خلال أي سنترال تابع للشركة المصرية للإتصالات، من خلال خدمات فيزا عبر الإنترنت، ومن خلال مكاتب البريد المصري أيضاً، وجميع منافذ السداد التابعة للشركة المصرية للإتصالات، ومن خلال خدمة فوري وماكينات الـ ATM والكثير من طرق السداد الأخرى.

أجد صعوبة في معرفة الفاتورة الخاصة بي

في حالة واجهتك صعوبة في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بك، فقط ضع تعليق أسفل الموضوع برقم التليفون وكود المنطقة، وسوف نعرض لك الفاتورة في الحال.

تحديث شهر أبريل 2019

يتيح موقع الشركة المصرية للإتصالات على الموقع سداد فاتورة شهر يناير للتليفون الأرضي، والسداد بالطرق المعروفة من قبل والموضحة عالية، على أن يكون السداد في الوقت المحدد قبل انتهاء فترة السماح الـ 20 يوم التي يتحول بعدها التليفون للإستقبال وبعد الـ 20 يوم الآخرى يتم قطع الخدمة ولإعادتها يتم إضافة رسوم تشغيل على الفاتورة.

موعد بدء سداد فواتير شهر أبريل

تبدأ الشركة المصرية للإتصالات في إصدار فواتير أبريل للتليفونات الأرضية المنزلية بدءاً من يوم 15 من الشهر الجاري أبريل، ويستمر السداد حتى يوم 20 من شهر مايو، وبعدها يدخل التليفون في فترة سماح يسمح خلالها بإستقبال المكالمات فقط ولمدة 20 يوم بعدها تبدأ فترة السماح الإضافية لمدة 20 يوماً أيضاً مع قطع الإرسال والاستقبال خلالها، ويجب السداد خلال هذه الفترة مع دفع رسوم إضافية لتشغيل الخدمة.

تحديث



في حال واجهتكم أي مشاكل في الإستعلام عن الفاتورة أو دفعها، كذلك في حالة ايقاف التليفون الأرضي لسبب غير معلوم فيمكنكم تقديم شكوى عبر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات من خلال الإتصال على رقم 155 طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى العاشرة مساءاً.

مواعيد سداد فواتير التليفون الأرضي المنزلي لشهر أبريل مع العلم أن المحاسبة ستكون على ثلاث أشهر هي فبراير ومارس وأبريل، ويمكن من خلال رابط الإستعلام أعلاه التعرف على قيمة فاتورة تليفونك، ومن ثم التوجه إلى أقرب سنترال وسدادها بسهولة، أو اختيار إحدى طرق السداد الأخرى من خلال الإنترنت أو خدمة فوري.

بدأت بالفعل فترة السداد المحددة لسداد فواتير التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019، ويمكن الآن الإستعلام عن الفاتورة والسداد من خلال الطرق الموضحة تفصيلياً بالأعلى.