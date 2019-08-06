شكاوى شركة الكهرباء فاتورة يونيو 2019..تعرف على طرق تقديم شكوى عبر الرسائل القصيرة

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من الخدمات، لتسيير طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أومن خلال التليفون المحمول.

شكاوى شركة الكهرباء

من بين طرق التواصل التي أعلنت عنها الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين إمكانية تقديم شكوى فنية من خلال الخط الساخن 121 على مدار اليوم طول أيام الأسبوع، وقد تم تخصيص هذه الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية، ويذكر أنه قد تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بشركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية قبل الموعد الزمني المحدد لذلك.

شكاوى الكهرباء عبر الرسائل النصية

كما يمكن إرسال الشكاوى عن طريق واحد من الوسائل الآتية

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الرسائل القصيرة، 91121.

وتحميل تطبيق ( شكاوى فواتير الكهرباء) بالهواتف الجوالة

عن طريق الرسائل النصية حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

وسوف يتم التواصل مع صاحب الشكوى لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد أن تقوم الشركة من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن صاحب الشكوى لإبلاغه بنتيجة الدراسة لشكواه.