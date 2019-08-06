أخبار عاجلة

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019 -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عام -
"نيكي" الياباني يرتفع للمرة الأولى في 5 جلسات -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالا -
نهائي سباقات "بياتلون الدبابات" بمشاركة سورية -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

شكاوى شركة الكهرباء فاتورة يونيو 2019..تعرف على طرق تقديم شكوى عبر الرسائل القصيرة

Google+ Print

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من الخدمات، لتسيير طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أومن خلال التليفون المحمول.

شكاوى شركة الكهرباء

من بين طرق التواصل التي أعلنت عنها الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين إمكانية تقديم شكوى فنية من خلال الخط الساخن 121 على مدار اليوم طول أيام الأسبوع، وقد تم تخصيص هذه الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية، ويذكر أنه قد تم  الانتهاء من تفعيل الخدمة بشركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية قبل الموعد الزمني المحدد لذلك.

شكاوى شركة الكهرباء

شكاوى الكهرباء عبر الرسائل النصية

كما يمكن إرسال الشكاوى عن طريق واحد من الوسائل الآتية

اقرأ أيضا

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء

  • الرسائل القصيرة، 91121.
  • وتحميل تطبيق ( شكاوى فواتير الكهرباء) بالهواتف الجوالة
  • عن طريق الرسائل النصية حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

وسوف يتم التواصل مع صاحب الشكوى لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد أن تقوم الشركة من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن صاحب الشكوى  لإبلاغه بنتيجة الدراسة لشكواه.

دليل مصر