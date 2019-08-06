الآن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2019 عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات وطرق السداد المتاحة

قامت الشركة المصرية للاتصالات بنشر الفواتير الخاصة بشهر أكتوبر2018، ويمكن لأي مواطن أن يتعرف على فاتورته عبر الموقع الرسمي لفواتير التليفون الأرضي، وسوف نعرض لكم خلال الأسطر القليلة القادمة طريقة التعرف على الفواتير وطرق السداد المتاحة.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

يمكنكم التعرف على فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر أكتوبر عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

ثم إدخال رقم الكود الخاص بالمحافظة التي يوجد بها التليفون الأرضي المستعلم عنه، وإدخال رقم التليفون، ثم الضغط على اظهر الفواتير، فتظهر لك قيمة أخر فاتورة الخاصة بشهر أكتوبر.

ويذكر أن فواتير التليفون الأرضي تظهر كل ثلاثة أشهر، ويتم ترك فترة سماح لسدادها، وبعد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق غرامة على المشترك.

طرق سداد الفواتير

أتاحت الصرية للاتصالات عدة طرق للسداد نذكر منها

* السداد في السنترالات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

* السداد عن طريق خدمة فوري الموجودة في المحلات.

*السداد ع طريق الموقع الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية

1- يتم اختيار الفاتورة المراد دفعها

2- يتم الضغط على كلمة ادفع.

3- يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.