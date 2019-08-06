موعد شم النسيم 2019 للقطاع العام والخاص في مصر - أفضل أماكن التنزه - حالة الطقس يوم اجازة شم النسيم

يحتفل المصريون بأعياد الربيع وشم النسيم خلال شهر أبريل، حيث يعد يوم شم النسيم أجازة رسمية لجميع القطاعات الخاصة والحكومية والمدارس والجامعات في مصر، وهو عيد سنوي من أهم مظاهر الإحتفال بالربيع في مصر، وللمصريون طقوس وتقاليد خاصة في هذا اليوم بدأت منذ عهد الفراعنة حسب ما بينت جدران المعابد من رسومات طقوس الإحتفال بهذا اليوم.

فمن أهم طقوس الإحتفال بشم النسيم في مصر هي مأكولات هذا اليوم، من الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بشكل عام، إلى جانب عادات تلوين البيض وتقديم التهاني بين الأهل والأصدقاء بقدوم هذا اليوم الذي تبرز فيه معالم البهجة والسرور، ويتسابق الجميع للخروج إلى الحدائق والمنتزهات والإستمتاع بجو الربيع الجميل الذي يكون صافياً دائماً يوم شم النسيم.

موعد أجازة عيد شم النسيم في مصر

الأثنين 29 أبريل هو يوم الإجازة الرسمية لعيد شم النسيم في مصر، ويجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يُلزم العامل على أداء العمل في هذا اليوم إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يتقاضى نظيره عمله في يوم الإجازة الرسمية أجرة يومين كاملين، حسب ما تنص عليه قوانين حماية العامل.

احتفال المصريون القدماء بعيد شم النسيم

يرجع تاريخ شم النسيم إلى الأسرة الثالثة الفرعونية، ففي الصباح الباكر كان الرجل الفرعوني يهدي زوجته زهرة اللوتس التي ترمز إلى الحياة أما المرأة فهي ترمز إلى الجمال في التراث الفرعوني، واحتفل المصريون القدماء بشم النسيم لما عرف عنه بأنه يوم الإنقلاب الربيعي حيث تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، فكانوا يجتمعون في الجهة الشمالية من الهرم وقت الغروب كمظهر من مظاهر الإحتفال بهذا اليوم.

أهم أماكن الخروجات للتنزة في يوم شم النسيم

محافظة القاهرة والجيزة: حديقة الحيوان بالجيزة – حديقة الأورمان – نزهة نيلية – حديقة متحف الطفل – حديقة الأزهر – حديقة الفسطاط والقناطر الخيرية – القرية الفرعونية.

محافظة الأسكندرية: المنتزة – النزهة – شاطئ النخيل – حديقة الشلالات – الحديقة الدولية – حديقة أنطونيادس.

محافظة الغربية: المنتزة – حديقة الطفل – نادي طنطا الرياضي.

محافظة القليوبيبة: القناطر الخيرية – كورنيش بنها – النزهة النيلية بالمراكب الشراعية – الخليلي – حدائق البرتقال.

محافظة المنيا: الحديقة الدولية – كورنيش النيل – اللانشات النيلية والمراكب الشراعية – نادي المنيا الرياضي – ميدان بالاس.

محافظة أسيوط: داندي بارك – داون تاون – سفينة أوبر أوتيل – نادي فيينا – حديقة الفردوس – نادي القوات المسلحة والشرطة.

محافظة الفيوم: بحيرة قارون – قصر قارون – وادي الريان.

محافظة المنوفية: حدائق الطفل – وهب ستار – قرية فينيسيا – كافيتريات عز الدين.

محافظة سوهاج: النوادي الرياضية المختلفة بالمحافظة وعدد من الحدائق العامة.

محافظة البحيرة: حديقة الجمهورية – نادي ألعاب دمنهور – شاطئ أدكو ورشيد – القناطر الخيرية بأدفينا وعلى ضفاف النيل فرع رشيد – كورنيش المحمودية.

محافظة كفر الشيخ: مصيف بلطيم – حديقة حيوان كفر الشيخ – منطقة كثبان الرمال السوداء – تل الفراعين.

محافظة أسوان: جزيرة النباتات – حديقة الأميرة فريال – الجزر النيلية بأسوان.

محافظة الشرقية: العديد من النوادي الرياضية والحدائق العامة بمدينة الزقازيق وصان الحجر.

محافظة الدقهلية: الحدائق العامة بمدينة المنصورة – حديقة النهضة والنيل وحديقة الأسرة.

أبرز مظاهر احتفال المصريون بشم النسيم

تناول الفسيخ والرنجة

تلوين البيض المسلوق

الخروج للحدائق والمنتزهات العامة

نصائح ليوم شم النسيم

استغلال يوم الأجازة في تجمع الأسرة والخروج إلى الحدائق حيث الشمس والهواء الطلق، تصفية الذهن مما يشغلها في العمل ومحاولة الإستمتاع بالجو الربيعي المعتدل الذي يتميز به شم النسيم، لا مفر من تناول الأسماك المملحة كعادة موروثة من هذا اليوم ولكن يجب التأكد من صلاحيتها بشرائها من أماكن موثوق بها ومعاينتها جيداً، إلى جانب عدم الإكثار منها.

تلوين البيض أكثر ما يبهج الأطفال في هذا اليوم، ولكن مع الحرص على تلوينه بألوان الطعام الصحية كالكركم وماء البصل والكركدية وغيرها من صبغات الطعام الصحية التي تعطي لوناً مبهجاً ولا تؤثر على الصحة في حالة تناولها.

يجب كذلك الإكثار من تناول الماء في هذا اليوم وممارسة رياضة خفيفة لحرق ما تم تناوله من أطعمة مليئة بالأملاح، حتى لا تتأثر الصحة العامة من جراء الممارسة الخاطئة لعادات هذا اليوم.

أجازة عيد شم النسيم في مصر وعيد القيامة

يسبق يوم شم النسيم، عيد القيامة عند اخواتنا المسيحيين وهو أحدى أهم الأعياد التي يحتفلون بها في العام الميلادي، وقد اعتبرته الحكومة المصرية منذ العام السابق إجازة رسمية تعطل فيه المصالح الحكومية والعامة والخاصة والبنوك، وسيكون يوم الأحد 8 أبريل، على أن يكون الأثنين 9 أبريل هو يوم شم النسيم في مصر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم شم النسيم (الأثنين 29/4/2019)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال يوم شم النسيم ستكون في معدلاتها الطبيعية، ليسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار يومي عيد القيامة وشم النسيم، بينما سيميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل، ناصحة بتوخي الحذر وعدم ارتداء ملابس خفيفة بعد غروب الشمس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس المعتدلة يوم شمس النسيم تسمح بالخروح للحدائق والمنتزهات والإستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ وقضاء أوقات لطيفة على ضفاف نهر النيل، إلى جانب أن حالة الطقس ستكون معتدلة أيضاً على المدن الساحلية ومدن القناة، مع مراعاة القيادة بحذر على الطرق صباحاً لوجود شبورة مائية كثيفة تخفض الرؤية الأفقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال يومي عيد القيامة وشم النسيم فمن المتوقع أن تكون كالتالي:-