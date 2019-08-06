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جريدة التحرير المصرية تغلق في غضون شهرين

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جريدة التحرير المصرية تغلق في غضون شهرين جريدة التحرير المصرية تغلق في غضون شهرين

قالت صحيفة التحرير المصرية الخاصة يوم الأحد إنها ستتوقف عن العمل في غضون شهرين لأنها لا تستطيع تلبية احتياجات موظفيها ، حيث تم حظر موقعها على الإنترنت.

تم إيقاف النسخة المطبوعة للجريدة في سبتمبر 2015 ، على الرغم من استمرار المؤسسة على موقعها على شبكة الإنترنت. قالت الصحيفة في ذلك الوقت إن معظم قطاعات المجتمع تتجنب الصحف المطبوعة ، وخاصة الشباب ، لأنها تحصل على معلوماتها من مصادر على الإنترنت.

في بيانهم الصادر يوم الأحد ، أوضحت الصحيفة أنها ملتزمة بجميع موظفيها وتقييم حقوقهم المشروعة ، لكن المجموعة المطولة من الموقع أجبرت الإدارة على اتخاذ هذا القرار ، بعد تحمل الحقوق المالية للموظفين من خلال العمل ، على الرغم من عدم وجود أموال عائدات.

توقف موقع الويب عن العمل منذ 9 مايو ، وطلبت إدارته من جميع الهيئات الصحفية والإعلامية المعنية معرفة السبب ، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير حتى الآن.

منذ مايو 2017 ، تم حظر مئات المواقع الإلكترونية ، بما في ذلك مواقع الأخبار وحقوق الإنسان ، أمام الجمهور المصري.

تتضمن المواقع المحجوبة موقعًا إخباريًا مستقلًا ، مدى ، وديلي نيوز إيجيبت المملوكة للقطاع الخاص ، ووكالات الأنباء القطرية المملوكة للجزيرة ، والشرق ، والرايا ، والوطن ، بالإضافة إلى HuffPost العربية ومقرها الولايات المتحدة.

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