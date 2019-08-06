تماثل حارس مرمي الإسماعيلي للشفاء ومشاركته في التدريبات بعد غياب شهرين

شارك حارس مرمي الإسماعيلي، محمد مجدي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد غياب استمر لمدة تزيد عن الشهرين، وتماثل حارس المرمي للشفاء وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

وجاء غياب اللاعب عن تدريبات الفريق على أثر الإصابة التي تعرض لها في لقاء الإفريقي التونسي بمرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وكان محمد مجدي قد عاني من شرخ في أصابع يده.

ويجري الدراويش الاستعدادات اللازمة لخوض لقاء الزمالك، والتي يخوضها الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش بالسويس غدا الخميس في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.