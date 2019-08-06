مباراة توتنهام واياكس بث مباشر اليوم يلا لايف| yalla live مشاهدة مباراة اياكس وتوتتنهام يلا شوت

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بث مباشر توتنهام واياكس بث مباشر

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بث مباشر توتنهام ضد اياكس

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مشاهدة مباراة توتنهام واياكس اليوم

تنطلق كورة لايف ماي كورة مشاهدة مباراة توتنهام واياكس اليوم، ابتداء من الأوقات التالية في الاسفل.

19.00 بتوقيت غرينتش ولندن 20.00 بتقيت المغرب وتنوس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر القناة الناقلة بي إن سبورت أش دي 1 معلقين المباراة رؤوف خليف، حفيظ الدراجي.

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