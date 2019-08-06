ليفربول يتأهل لدور نصف النهائي لدوري أبطال أوربا

صعد فريق ليفربول إلى دور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على منافسه بورتو، مساء اليوم الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء العودة ضمن دور الربع نهائي للبطولة.

حيث سجل “ساديو ماني” الهدف الأول للريدز في الدقيقة” 26 “من عمر الشوط الأول، حيث تمكن النجم المصري “محمد صلاح” من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 77 من زمن المباراة سجل اللاعب “روبيرتو فيرمينيو” الهدف الثالث قبل أن يحرز اللاعب “فيرجيل فان ديك” رابع أهداف الضيوف في الدقيقة 84، كما سجل هدف بورتو الوحيد “عن طريق اللاعب إيدير ميليتاو” في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن ليفربول كان قد فاز في مباراة الذهاب في ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد، ويواجه ليفربول نظيره برشلونة في مرحلة نصف نهائي البطولة.