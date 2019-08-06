تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة بيراميدز الليلة بالدوري الممتاز

استعدادات مكثفة يجريها النادي الأهلي لخوض لقاء بيراميدز الذي يستضيفه ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدوري العام.

واستقر المدير الفني للمارد الأحمر، مارتن لاسارتي والجهاز المعاون على تشكيل الفريق المقرر خوض لقاء الليلة به؛ حيث يغيب عن لقاء الليلة بعض لاعبي الفريق بعضهم للإصابة والبعض الأخر للإيقاف منهم محمد هاني، رمضان صبحي، وليد سليمان، سعد سمير، شريف إكرامي، وكريم نيدفيد.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة بيراميدز

وتضم قائمة الأهلي في لقاء بيراميدز الليلة كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي، أيمن أشرف، علي معلول، حسام عاشور، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، عمرو السولية، جيرالدو، وليد أزارو أو مروان محسن، صالح جمعة، وجونيور أجايي.