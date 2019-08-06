أسماء قائمة منتخب مصر 23 لاعب|| لكأس الأمم الإفريقية تعرف على رقم تي شيرت كل لاعب

قام المدير الفني لكرة القدم في مصر المكسيكي أجيري بالإعلان عن أسماء قائمة منتخب الفراعنة التي تضم 23 لاعب مصري، سوف يتم خوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بهم ويذكر أن المدير الفني لمنتخب الفراعنة اختار هؤلاء اللاعبين بعد تفكير عميق طويل، وخاصتاً أن مصر هي الدولة المنظمة ولذلك فهي لم تشارك في أي تصفيات مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

أسماء قائمة منتخب الفراعنة

المدير الفني للمنتخب المصري قام بإعلان أسماء قائمة منتخب مصر التي سوف يحارب بها في معركة أمم أفريقيا ولذلك فهو قام باختيار افضل اللاعبين في جميع المراكز داخل جميع الأندية سواء من المحليين أو المحترفين خارج مصر، من حيث القوة البدنية والمهارة المتمثلة في القدرات الفنية.

أسماء قائمة المنتخب المصري

أسم اللاعب أسم اللاعب وليد سليمان وهو يرتدي تي شيرت الرقم 11 محمد حجازي وهو يرتدي تي شيرت رقم 6 احمد الشناوي و يرتدي تي شيرت رقم 1 علي محمد غزال و يرتدي تي شيرت رقم 5 عمر جابر وهو يرتدي تي شيرت رقم 4 احمد المحمدي وهو يرتدي تي شيرت رقم 3 عبد الله السعيد وهو يرتدي تي شيرت رقم 19 احمد حسن كوكا وهو يرتدي تي شيرت رقم 18 محمد صلاح يرتدي تي شيرت رقم 10 احمد علي و يرتدي تي شيرت رقم 14 محمد النني وهو يرتدي تي شيرت رقم 17 طارق حامد وهو يرتدي تي شيرت رقم 8 عمرو ورده وهو يرتدي تي شيرت رقم 22 احمد ايمن وهو يرتدي تي شيرت رقم 13 محمود عبد الرحيم جنش وهو يرتدي تي شيرت رقم 23 نبيل عماد “دونجا” و يرتدي تي شيرت رقم 21 باهر المحمدي و يرتدي تي شيرت رقم 2 محمود حمدي “الونش” و يرتدي تي شيرت رقم 15 محمد الشناوي وهو يرتدي تي شيرت رقم 16 محمود حسن “تريزيجية” يرتدي تي شيرت رقم 7 مروان محسن وهو يرتدي تي شيرت رقم 9 محمود علاء وهو يرتدي تي شيرت رقم 20 ايمن اشرف وهو يرتدي تي شيرت رقم 12 يارب تفرح الجماهير

خلال لقاء صحفي تم انعقاده يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019،أعلان المدير الفني للمنتخب المصري عن سعادته نتيجة وجود انسجام وتوافق بين قائمة منتخب مصر التي تم اختيارها والإعلان عنها.