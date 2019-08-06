الإصابة تُبعد رمضان صبحي 3 أسابيع

خضع لاعب النادي الأهلي، رمضان صبحي إلى بعض الأشعة والتي أثبتت جميعها أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الأمامية والتي ستجعله يغيب عن الملاعب وصفوف المارد الأحمر لفترة ليست بقليلة.

وأكد طبيب المارد الأحمر، خالد محمود أن الإصابة تُبعد اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء لفترة لا تقل عن أسبوعين وربما تصل إلى ثلاثة أسابيع كاملة، على أن يخضع اللاعب خلالها إلى برنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويستعد المارد الأحمر لخوض لقاء بيراميدز المقرر إقامته على ملعب بتروسبورت في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، والتي يخوضه الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.