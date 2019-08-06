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تشكيل الإسماعيلي المتوقع في لقاء الزمالك الليلة بالدوري العام

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع في لقاء الزمالك الليلة بالدوري العام تشكيل الإسماعيلي المتوقع في لقاء الزمالك الليلة بالدوري العام

لقاء صعب يستعد له النادي الإسماعيلي وذلك حينما يلتقي مع نادي الزمالك في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة من مساء اليوم الخميس الثامن عشر من شهر أبريل الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام، والذي يستضيفه الجيش بالسويس.

ويخوض الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو يحتل المرتبة الثانية بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة، وكان قد خاض 25 لقاء نجح في الانتصار في 17 لقاء، بينما تلقي الهزيمة في مباراتين وتعادل في ستة مباريات أخري، بينما يخوض الدراويش هذا اللقاء وهو محتلا للمرتبة السابعة برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 26 لقاء، تلقي الهزيمة في 7 منها وتعادل في 10 مباريات، بينما انتصر في 9 لقاءات فقط.

أما عن تشكيل الإسماعيلي المتوقع في لقاء الفارس الأبيض الليلة، فيأتي على النحو التالي:

  • حراسة المرمي: محمد فوزي.
  • خط الدفاع: طارق طه، أحمد أيمن، محمد مجدي، وباهر المحمدي.
  • خط الوسط: محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، إبراهيم عبد الخالق، ومحمود متولي.
  • خط الهجوم: شيلونجو، وأودا مارشال.

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