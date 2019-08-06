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لاسارتي يحسم دفع على معلول بمواجهة البيراميدز

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لاسارتي يحسم دفع على معلول بمواجهة البيراميدز لاسارتي يحسم دفع على معلول بمواجهة البيراميدز

يحسم الجهاز الفني بالأهلي بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى خالد محمود طبيب الفريق، في ملف الدفع بالتونسي على معلول في مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم غداً الخميس في بطولة الدوري العام.

ولم يحضر على معلول مران الأهلي أمس بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، ليجرى اللاعب أشعة أثبتت سلامته، وأن الألم الذي يعانى منه سببه تعرضه لإجهاد في العضلة الضامة.

ويجري الآن استشارة طبيب الفريق حول مصير على معلول، وإن كان الاتجاه الأقرب هو الدفع باللاعب بشكل أساسي حالة منح خالد محمود الضوء الأخضر حول مشاركته.

وقد يتم خضوع رمضان صبحي لاعب الأهلي لإشاعة قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، كما يستشير اللاعب الجهاز الطبي على نتيجة الأشعة التي أتمها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مران الفريق أمس الثلاثاء.

ويحسم الجهاز الطبي بالتتنسيق مع الجهاز الفني موقف رمضان صبحي من مواجهة بيراميدز على هامش مران الفريق اليوم، وقد أكد أمس تعرض رمضان صبحى لإصابة في العضلة الأمامية قد تحول دون مشاركته أمام بيراميدز.

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