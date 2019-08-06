إختراع ماسح ضوئي جديد للمطارات بتقنيات حديثة

يذهب المسافرون إلى المطارات قبل رحلتهم الجوية بعدة ساعات وذلك يرجع إلى طول الفترة التي يتطلبها الإنتظار في خطوط أمن المطارات، ويصبح الوضع أصعب في المواسم فيكثر عدد المسافرين وتزدحم المطارات بهم.

ولتسريع حركة الفحوصات الأمنية بالمطارات قامت الشركة العالمية “أنالوجيك كوربويشن” بإختراع ماسح ضوئي جديد بتقنية التصوير المقطعي الذي يستخدم في التصوير الإشاعي الطبي وتشخيص الأمراض وهو ما يعرف بـ “CT”.

حتى يتمكن أفراد الأمن بالمطارات من رؤية محتويات الحقائب بشكل ثلاثي الأبعاد، مما سيساعد على إختصار الكثير من الوقت والجهد، وقامت الشركة العالمية “أنالوجيك كوربويشن” مؤخرا بتقليص وتصغير حجم الألة حتى يمكن وضعها داخل نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات.