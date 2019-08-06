أخبار عاجلة

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019 -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عام -
"نيكي" الياباني يرتفع للمرة الأولى في 5 جلسات -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالا -
نهائي سباقات "بياتلون الدبابات" بمشاركة سورية -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. دليل مصر

اكواد فودافون كاش | رقم خدمة عملاء فودافون كاش مصر

Google+ Print

اكواد فودافون كاش أهم ما يبحث عنه كل المصريين خاصة أن فودافون كاش تسهل عملية تحويل الأموال عن طريق رقم التليفون، وتتيح فودافون كاش إمكانية تحويل الأموال بين عملائها بمجرد ضغطة زر يمكنك استقبال وارسال الأموال، مع إمكانية دفع فواتير التليفون وتحويل رصيد فوادفون لجميع أرقام فوادفون عن طريق رصيدك في فودافون كاش، ونقدم لكم اكواد خدمات فوادفون كاش للاستعلام عن الرصيد والحد الأقصى من تحويل الأموال.

نستكمل معكم عبر موقع دليل مصر اكواد فودافون كاش

رقم خدمة عملاء فودافون كاش
رقم خدمة عملاء فودافون كاش

اكواد فوادفون كاش

يمكن الاستمتاع بجميع خدمات فودافون كاش عن طريق اكواد فوادفون كاش المختصرة والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع الفواتير.

اكواد فودافون كاش
اكواد فودافون كاش

 

الخدمة الكود
خدمات فودافون كاش *#9
الرقم السري *5*#9
الخدمة الصوتية 7000
خدمة العملاء 7001

دليل مصر

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة المصرية والعالمية بتاريخ 8-8- 2019

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها