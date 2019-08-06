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تحميل لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2019 كاملة لجميع أجهزة الكمبيوتر بحجم صغير برابط واحد مباشر من على ميديا فاير مع الشفرات

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نقدم لكم من خلال موقعنا دليل تحميل وشفرات لعبة جاتا سان اندرس GTA SAN ANDREAS 2019 لعبة جاتا من أفضل ألعاب المغامرات يعشقها الكثير من محبي الألعاب خصوصا الأطفال نظرا للشهرة التي تتمتع بها اللعبة في جميع أنحاء العالم، وهذه اللعبة عبارة عن شخص يقوم بالتجول في الشارع ويمكنه فعل أي شيء مثل ركوب السيارات والدخول إلى جميع الأماكن ويمكن أيضًا أن يقوم بفعل أي شيء في الناس أي أنها لعبة حُرة تماما يمكنك فعل أي شيء فيها والاستمتاع بكل شيء في هذه اللعبة.

لعبة جاتا سان اندرس

رابط تحميل لعبة جاتا سان اندرس تحظى اللعبة بشهرة كبيرة نظرا لوجود الكثير من المهمات بها ويمكنك الإنضمام للعصابات وفعل أي شيء في هذه اللعبة، وهي من الألعاب المشهورة والتي مازال الكثير من محبي ألعاب المغامرات يقومون بلعبها حتى الآن بالرغم من وجود أحدث من هذه اللعبة.

تحميل لعبة جاتا سان اندرس للكمبيوتر ميديا فاير يمكنك التحكم في اللعبة كيفما شئت ويمكنك الانضمام او محاربة العصابات التي توجد في الشوارع وحصد الكثير من الأسحلة البيضاء والأسحلة النارية في هذه اللعبة

تحميل لعبة GTA San Andreas يمكنك أيضًا تحميل لعبة جاتا المصرية النسخة الخاصة بشوارع مصر وهي أيضًا نسخة مطورة من لعبة جاتا سان أندريس الأصلية وهي لعبة رائعة بها العديد من المودات Moods وبها الكثير من المناطق المصرية والأجواء المصرية، يمكنكم تحميلها أيضا بجانت جاتا سان اندرس.

الان هناك بالطبع إصدارات أحدث من جاتا أهمها GTA V وهي من أفضل الألعاب الأكشن ومساحتها تتعدى الـ 40 جيجا وتتطلب رامات 8 جيجا.

صورة لعبة جاتا GTA San Andreas

إليكم بعض صور اللعبة:

تحميل لعبة جاتا سان اندريس
تحميل لعبة جاتا سان اندريس
تحميل لعبة جاتا سان اندريس

متطلبات تشغيل لعبة جاتا سان اندرس على الكمبيوتر

تحميل لعبة جاتا سان اندرس ميديا فاير لا تتطلب اللعبة إمكانيات تشغيل كبيرة يمكنك تشغيلها على رامات 512 وكارت شاشة 265 ميجا وهي بالطبع إمكانيات موجودة في أي جهاز لأنها تعتبر أقل إمكانيات للكمبيوتر وفي حالة توافر إمكانيات أكبر من هذه بالطبع ستساعد في تشغيل اللعبة بكفاءة أكبر.

رابط تحميل جاتا سان اندرس للكمبيوتر والإمكانيات الموصى بها للعبة أن تكون الرامات 2 جيجا وكارت شاشة 1 من أجل تشغيل اللعبة على أعلى مستوى بدون تقطيع أو بطئ نهائيًا.

تحميل لعبة جاتا سان اندرس من ميديا فاير تعتبر من أفضل نسخ لعبة جاتا الخفيفة والتي لاتحتاج إلى إمكانيات كبيرة على الجهاز الخاص بك.

تحميل لعبة جاتا سات اندرس للكمبيوتر برابط مجاني من ميديا فاير افضل لعبة جاتا للأجهزة الخفيفة والتي لاتحتاج إلى متطلبات عالية.

طريقة تسطيب لعبة جاتا GTA San Andreas

اللعبة لاتحتاج إلى شرح للتسطيب فقط قم بتحميلها وفك الضغط وستجد جميع الأمور سهلة في تشغيل اللعبة

يمكن تشغيل اللعبة على معظم الأنظمة أشهرها xp, vista, 7, 8

تحميل لعبة جاتا GTA San Andreas برابط واحد

لتحميل اللعبة

اضغط هنا

طريقة التحميل من الرابط

شفرات لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas

هناك العديد من الشفرات التي يتم إستخدامها في اللعبة من اجل تسهيل المهمات وإضافة العديد من المميزات إلى اللعبة مجانا.

إليكم أهم شفرات اللعبة يمكنكم حفظها في مستند من أجل إستخدامها أثناء لعب اللعبة، وهذه أبرز الشفرات التي يمكن كتابتها أثناء اللعب:

الكود الشفرة عند كتابة الكود
LXGIWYL أسلحة من المستوى الأول
KJKSZPJ أسلحة من المستوى الثانى
UZUMYMW أسلحة من المستوى الثالث
HESOYAM صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار
OSRBLHH الشرطة تلاحقك بنجمتين
ASNAEB الشرطة تتوقف عن ملاحقتك
AFZLLQLL طقس مشمس
ICIKPYH طقس مشمس جدا
ALNSFMZO طقس عتم
AUIFRVQS طقس ممطر
CFVFGMJ طقس ضبابى
YSOHNUL ساعة اللعبة سريعة
PPGWJHT اللعبة أسرع
LIYOAAY اللعبة بطيئة
AJLOJYQY المارة يصارعون بعضهم
BAGOWPG توجد مكافأة للنيل منك فى اللعبة
FOOOXFT الجميع يحمل السلاح
AIWPRTON مركبة Rhino
CQZIJMB مركبة Bloodring Banger
JQNTDMH مركبة Rancher
PDNEJOH مركبة Racecar
VPJTQWV مركبة Racecar
AQTBCODX مركبة Romero
KRIJEBR مركبة Stretch
UBHYZHQ مركبة Trashmaster
RZHSUEW مركبة Caddy
CPKTNWT تفجير جميع السيارات فى اللعبة
XICWMD السيارات غير مرئية
PGGOMOY قيادة أفضل للسيارات
SZCMAWO انتحار
ZEIIVG جميع الاشارات خضراء
YLTEICZ السائقين عنيفين
LLQPFBN الاشارة وردية اللون
IOWDLAC الاشارة سوداء اللون
AFSNMSMW المراكب تطير
BTCDBCB زيادة فى وزن الشخصية
QWIOPKB شخصية اللاعب بعضلات ضخمة
KVGYZQK شخصية نحيلة
ASBHGRB النجم الشهير Elvis فى كل مكان
BGLUAWML المارة يهاجموك بالأسلحة و قاذفات الصواريخ
CIKGCGX حفلة شاطىء
MROEMZH العصابات فى كل مكان
MROEMZH العصابات تسيطر على الشارع
AFPHULTL ملابس نينجا
BEKKNQV النساء تلاحقك فى كل مكان
BGKGTJH السيارات فى الشارع رخيصة
GUSNHDE السيارات فى الشارع سيارات سباق فقط
RIPAZHA السيارات تطير
JUMPJET طائرة Hydra
KGGGDKP مركبة Vortex Hovercraft
COXEFGU جميع السيارات بها نيترو لزيادة السرعة
BSXSGGC السيارت تطير عند الاصطدام بها
XJVSNAJ دائما فى منتصف الليل
OFVIAC السماء برتقالية
MGHXYRM عاصفة رعدية
CWJXUOC عاصفة رملية
LFGMHAL قفزة كبيرة
BAGUVIX صحة مكتملة
CVWKXAM الأوكسجين لا ينفذ فى و الغطس بدون غرق
AIYPWZQP إعطاء مظلة باراشوت
YECGAA إعطاء مظلة صاروخية Jetpack
AEZAKMI الشرطة لا تلاحقك أبدا
LJSPQK الشرطة تلاحقك بشكل كامل 6 نجوم
IAVENJQ لكمات قوية
AEDUWNV الشخصية لا تجوع أبدا
IOJUFZN حالة غضب فى شوارع اللعبة
MUNASEF حالة أدرينالين
WANRLTW الذخيرة لا تنفذ
OUIQDMW إصابة الأهداف بشكل حر أثناء القيادة
THGLOJ تقليل السيارات فى الشارع
FVTMNBZ السيارات فى الشارع ريفية
SJMAHPE إعطاء الجميع مسدس 9 ميللى
BMTPWHR سيارات و ملابس ريفية
ZSOXFSQ إعطاء الجميع قاذفات صواريخ
OGXSDAG إحترام كامل
VKYPQCF جميع التاكسى به نيترو لتسريع السيارة
OHDUDE مركبة Hunter
AKJJYGLC مركبة Quad
AMOMHRER مركبة Tanker Truck
EEGCYXT مركبة Dozer
URKQSRK مركبة Stunt Plane
AGBDLCID مركبة Monster
IFIRSTDOZ الشرطة لا تلاحقك أبدا
CAINEMVHZC صحة كاملة إلا فى حالة الانفجار أو السقوط من أعلى
allcarsgoboom جميع السيارات تنفجر
PAINTITBLACK سيارات سوداء
RLMJHSC السيارات تسير على الماء
DEATHGUN إعطاء رشاش آلى
GIVEMESOMELIFE صحة مكتملة
GROVELIFE عصابات حولك
GOONOUJ موتوسيكل سباق PCG600
DIRTBIKEZ مركبة Sanchez
IMTOFULL سد جوع الشخصية فى اللعبة
BUSTEDLIFE الشرطة فى كل مكان
BURNINGDESIRE رجال المطافى فى كل مكان
AGENTCITY الجميع معه مسدسات

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