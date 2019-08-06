تحميل لعبة جاتا المصرية 2019 كاملة للكمبيوتر رابط مباشر من ميديا فاير جاتا مصر GTA EGYPT
يقدم موقع دليل مصر لزواره تحميل لعبة جاتا المصرية 2019 رابط ميديا فاير للكمبيوتر جاتا مصر حيث يبحث الكثير من الجمهور المصري العاشق للألعاب عن لعبة جاتا المصرية المتطورة والتي قام ببرمجتها مجموعة شباب مصرية لتبدو اللعبة كأنها في مصر في ظل وجود الكثير من المناطق المصرية مثل الأهرامات ووجود المساجد والكثير من المناطق المصرية المشهورة في اللعبة، تم برمجة اللعبة على gta san andreas وتم وضع العديد من الأشياء بها التي تجعلها أكثر متعة من اللعبة الأصلية وبالطبع يوجد على اللعبة إقبال كبير خصوصا بين الأطفال نظرا لعشقهم للعبة جاتا الشهيرة، وهي نسخة مطورة من لعبة جاتا سان اندرس.
بعض مميزات لعبة جاتا المصرية
تحميل لعبة جاتا المصرية اللعبة تتميز بالعديد من المميزات عن اللعبة الأصلية، وإليكم بعض هذه المميزات:
- إضافة بعض الشوارع المصرية المعروفة
- وجود سيارات للجيش والشرطة المصرية
- وجود أفراد من الشرطة المصرية داخل اللعبة
- وجود حلاقين في الشوارع
- وجود التوكتوك المصري والأوتوبيسات
- العديد من المميزات ستكتشفها بنفسك داخل اللعبة
صور لعبة جاتا المصرية
رابط تحميل لعبة جاتا المصرية من ميديا فاير للكمبيوتر إليكم بعض صور اللعبة التي تبين أنها في شوارع مصر، وبالطبع يوجد العديد من الأماكن والمميزات الأخرى داخل اللعبة، وهذه بعض الصور:
متطلبات تشغيل اللعبة
تحميل لعبة جاتا المصرية للكمبيوتر لا تتطلب اللعبة إمكانيات كبيرة لتشغيلها تقريبًا أي جهاز يمكن أن يقوم بتشغيلها، ولكن لكي تضمن أن تعمل اللعبة بشكل سليم يجب أن تكون الإمكانيات على الأقل كالتالي، وفي حالة توافر إمكانيات أعلى ستشتغل اللعبة بكفاءة أكبر.
إليكم أقل متطلبات تشغيل اللعبة على الكمبيوتر، قم بتحميل اللعبة واستمتع بلعب اللعبة في شوارع مصر تحميل لعبة جاتا مصر 2018.
رامات 1 جيجا
كارت شاشة 512 ميجا
مساحة فارغة تتعدي الـ 5 جيجا من أجل تسطيب اللعبة
تحميل لعبة جاتا المصرية
حجم اللعبة: 800 ميجا
لتحميل اللعبة
طريقة التحميل من الرابط
شفرات جاتا المصرية
إليكم مجموعة كبيرة من شفرت اللعبة يمكنكم كتابتها أو نسخها في مستند خاص بكم على الكمبيوتر من أجل استخدامها وقت اللعب:
THUGSTOOLS أسلحة السفاح
PROFESSIONALTOOLSالأسلحة المهنية
NUTTERTOOLSالأسلحة الغريبة
PRECIOUSPROTECTIONالدرع الكامل
ASPIRINEالصحة كاملةAPLEASANTDAYجو لطيف
ALOVELYDAY جو محبوب
ABITDRIEGجو بارد
CATSANDDOGSجو ممطر
CANTSEEATHINGعوامل الجو
PANZERدبابة مدمرة
LIFEISPASSINGMEBYرفع سرعة الوقت
BIGBANGانفجار كل السيارات و الطائرات بالقرب منك
STILLLIKEDRESSINGUPتغير الملابس
FIGHTFIGHTFIGHTقتال الناس
NOBODYLIKESMEسقوط الناس عند الانفجار
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSكل الأشخاص تحمل السلاح
ONSPEED سير الحياة بسرعة
BOOOOOORING سير الحياة ببطء
WHEELSAREALLINEEDقلب السيارات
COMEFLYWITHMEالسيارة تستطيع الطيران
ICANTTAKEITANYMOREقتل نفسك
GREENLIGHTأشارة المرور تفتح
MIAMITRAFFICسرعة المرور
TRAVELINSTYLEسيارة سفر
RUBBISHCARتفريغ شاحنة القمامة
LOOKLIKELANCEملابس 1
MYSONISALAWYERملابس 2
ILOOKLIKEHILARYملابس 3
ONEARMEDBANDITملابس قاطع الطريق
IDONTHAVETHEMONEYSONNYملابس المافيا
FOXYLITTLETHINGملابس ابنة المافيا
WELOVEOURDICKالملابس الاسكتلندية
GETTHEREQUICKLYسيارة سريعة
GETTHEREVERYFASTINDEEDسيارة أسرع
GETTHEREAMAZINGLYFASTأسرع سرعة
FANNYMAGNETجذب البنات
CHEATSHAVEBEENCRACKEDملابس جي الأصلع
CERTAINDEATHالرجل الذي يدخن
AIRSHIPUNKسياره1……………ROCKANDROLLCAR
سياره2……………THELASTRIDE
سياره قمامة………. RUBBISHCAR
سياره جولف……….BETTERTHANWALKING
سياره3…………..GETTHEREFAST
رجل اعمال………..LOOKLIKELANCE
رجل سمين………..ILOOKLIKEHILARY
رجل شاطئ………..ROCKANDROLLMAN
رجل اعمال2………. IDONTHAVETHEMONEYSONNY
فتاه نحيفه………… FOXYLITTLETHING
ولد صايع………….WELOVEOURDICK
سياره3………….. GETTHEREQUICKLY
سيارة سباق1……… GETTHEREAMAZINGLYFAST
سيارة سباق2………GETTHEREVERYFASTINDEED
البنات يحبونك………FANNYMAGNET
شرب سجائر………CERTAINDEATH
السيارات سوداء….. IWANTITPAINTEDBLACK
السيارات بنفسجي….. AHAIRDRESSERSCAR
الاسلحه1…………..THUGSTOOLS
الاسلحة2…………..PROFESSIONALTOOLS
الاسلحة3…………..NUTTERTOOLS
الدرع …………..PRECIOUSPROTECTION
الصحه …………..ASPIRINE
احضار الشرطه………YOUWONTTAKEMEALIVE
ابعاد الشرطه………..LEAVEMEALONE
جعل الدنيا ظلام………ABITDRIEG
جعل الدنيا تمطر…….. CATSANDDOGS
جعل الدنيا ضباب……..CANTSEEATHING
انزال دبابه………….PANZER
انفجار كبير…………BIGBANG
خناقه……………..FIGHTFIGHTFIGHT
اسراع الحركه………ONSPEED
ابطاء الحركه………. BOOOOOORING
اختفاء السيارات…….WHEELSAREALLINEED
الطيران بالسيارة……. COMEFLYWITHME
الانتحار……………ICANTTAKEITANYMORE
اشارة المرور خضراء..GREENLIGHT
السياره تعوم……… SEAWAYSNOWN EFFECT
aspirine: تعطيك ال100 روح او طاقه فمثلا اذا ضربت ونقصت روحك تستطيع اعادتها الي 100
preciousprotection: تعطيك درع جديد او تجدد لك الدرع مثل الكود الاعلي
leavemealone: هذه الشفره خاصه بتقليل الرقابه عليك من قبل الشرطه مثلا اذا كنت مطارد سيتركوك عند كتابة الكود
bigbang: تفجير كل العربات حولك وهذا اجمل كود لان معظم المهام تتخلص في تفجير وقتل شخصيات لكن احذر ان تكون بعيد من اي سياره
professionaltools: هذا الكود خاص باعطائك الاسلحه المطوره مثل قاذف الصواريخ وقنبلة التحكم عن بعد وسيف…الخ
nuttertools: هذا ايضا خاص باعطائك اسلحه ..لكن غير مطوره مثل المنشار الكهربي الهراوه قنبله يدويه
panzer:الكود خاص باعطائك دبابه
greenlight : هذا الكود خاص بجعل اشارات المرور في اللون الاخضر ليك ياباشا
DEEPFRIEDMARSBARS:هذا كود ليس له فائده غير يجعل الحرامي سمين
seaways:هذا الكود خاص بجعل العربه تطفو في الماء لكن اظن انه لمره واحده في اللعبه اي ازا تفجرت السياره لن تطفو اي سياره اخري
PROGRAMMER :هذا الكود يجعل الحرامي ضعيف اليدين والركب هههه
GETTHEREVERYFASTINDEED :سياره اسرع
speedon:هذا الكود خاص بتسريع حركة الحرامي يعني يركض
LOOKLIKELANCE :يبدو الحرامي كحميمه وصديقه لانس الزنجي
FIGHTFIGHTFIGHT :هــــــــــــذا من امتع الاكواد واجملها فهو يحول المدينه الي ساحة معارك
كل المشاه يتقاتلون ويضربون بعضهم والشرطه والاسعاف وحتي انت اذا وجدوك يضربوك وانت ماعليك سوي جمع الدولارات والاسلحه حتي راكبي العربات ينزلو منها ويتم علقهم وانت تتفرج وتسرق العربيه
NOBODYLIKESME :انصحكم بعدم كتابة هذا الكود لانه يحول الناس ضدك فاي شخص يريد قتلك
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