تحميل لعبة جاتا المصرية 2019 كاملة للكمبيوتر رابط مباشر من ميديا فاير جاتا مصر GTA EGYPT

يقدم موقع دليل مصر لزواره تحميل لعبة جاتا المصرية 2019 رابط ميديا فاير للكمبيوتر جاتا مصر حيث يبحث الكثير من الجمهور المصري العاشق للألعاب عن لعبة جاتا المصرية المتطورة والتي قام ببرمجتها مجموعة شباب مصرية لتبدو اللعبة كأنها في مصر في ظل وجود الكثير من المناطق المصرية مثل الأهرامات ووجود المساجد والكثير من المناطق المصرية المشهورة في اللعبة، تم برمجة اللعبة على gta san andreas وتم وضع العديد من الأشياء بها التي تجعلها أكثر متعة من اللعبة الأصلية وبالطبع يوجد على اللعبة إقبال كبير خصوصا بين الأطفال نظرا لعشقهم للعبة جاتا الشهيرة، وهي نسخة مطورة من لعبة جاتا سان اندرس.

بعض مميزات لعبة جاتا المصرية

تحميل لعبة جاتا المصرية اللعبة تتميز بالعديد من المميزات عن اللعبة الأصلية، وإليكم بعض هذه المميزات:

إضافة بعض الشوارع المصرية المعروفة

وجود سيارات للجيش والشرطة المصرية

وجود أفراد من الشرطة المصرية داخل اللعبة

وجود حلاقين في الشوارع

وجود التوكتوك المصري والأوتوبيسات

العديد من المميزات ستكتشفها بنفسك داخل اللعبة

صور لعبة جاتا المصرية

رابط تحميل لعبة جاتا المصرية من ميديا فاير للكمبيوتر إليكم بعض صور اللعبة التي تبين أنها في شوارع مصر، وبالطبع يوجد العديد من الأماكن والمميزات الأخرى داخل اللعبة، وهذه بعض الصور:

متطلبات تشغيل اللعبة

تحميل لعبة جاتا المصرية للكمبيوتر لا تتطلب اللعبة إمكانيات كبيرة لتشغيلها تقريبًا أي جهاز يمكن أن يقوم بتشغيلها، ولكن لكي تضمن أن تعمل اللعبة بشكل سليم يجب أن تكون الإمكانيات على الأقل كالتالي، وفي حالة توافر إمكانيات أعلى ستشتغل اللعبة بكفاءة أكبر.

إليكم أقل متطلبات تشغيل اللعبة على الكمبيوتر، قم بتحميل اللعبة واستمتع بلعب اللعبة في شوارع مصر تحميل لعبة جاتا مصر 2018.

رامات 1 جيجا

كارت شاشة 512 ميجا

مساحة فارغة تتعدي الـ 5 جيجا من أجل تسطيب اللعبة

تحميل لعبة جاتا المصرية

حجم اللعبة: 800 ميجا

لتحميل اللعبة

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طريقة التحميل من الرابط

شفرات جاتا المصرية

إليكم مجموعة كبيرة من شفرت اللعبة يمكنكم كتابتها أو نسخها في مستند خاص بكم على الكمبيوتر من أجل استخدامها وقت اللعب:

THUGSTOOLS أسلحة السفاح

PROFESSIONALTOOLSالأسلحة المهنية

NUTTERTOOLSالأسلحة الغريبة

PRECIOUSPROTECTIONالدرع الكامل

ASPIRINEالصحة كاملةAPLEASANTDAYجو لطيف

ALOVELYDAY جو محبوب

ABITDRIEGجو بارد

CATSANDDOGSجو ممطر

CANTSEEATHINGعوامل الجو

PANZERدبابة مدمرة

LIFEISPASSINGMEBYرفع سرعة الوقت

BIGBANGانفجار كل السيارات و الطائرات بالقرب منك

STILLLIKEDRESSINGUPتغير الملابس

FIGHTFIGHTFIGHTقتال الناس

NOBODYLIKESMEسقوط الناس عند الانفجار

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSكل الأشخاص تحمل السلاح

ONSPEED سير الحياة بسرعة

BOOOOOORING سير الحياة ببطء

WHEELSAREALLINEEDقلب السيارات

COMEFLYWITHMEالسيارة تستطيع الطيران

ICANTTAKEITANYMOREقتل نفسك

GREENLIGHTأشارة المرور تفتح

MIAMITRAFFICسرعة المرور

TRAVELINSTYLEسيارة سفر

RUBBISHCARتفريغ شاحنة القمامة

LOOKLIKELANCEملابس 1

MYSONISALAWYERملابس 2

ILOOKLIKEHILARYملابس 3

ONEARMEDBANDITملابس قاطع الطريق

IDONTHAVETHEMONEYSONNYملابس المافيا

FOXYLITTLETHINGملابس ابنة المافيا

WELOVEOURDICKالملابس الاسكتلندية

GETTHEREQUICKLYسيارة سريعة

GETTHEREVERYFASTINDEEDسيارة أسرع

GETTHEREAMAZINGLYFASTأسرع سرعة

FANNYMAGNETجذب البنات

CHEATSHAVEBEENCRACKEDملابس جي الأصلع

CERTAINDEATHالرجل الذي يدخن

AIRSHIPUNKسياره1……………ROCKANDROLLCAR

سياره2……………THELASTRIDE

سياره قمامة………. RUBBISHCAR

سياره جولف……….BETTERTHANWALKING

سياره3…………..GETTHEREFAST

رجل اعمال………..LOOKLIKELANCE

رجل سمين………..ILOOKLIKEHILARY

رجل شاطئ………..ROCKANDROLLMAN

رجل اعمال2………. IDONTHAVETHEMONEYSONNY

فتاه نحيفه………… FOXYLITTLETHING

ولد صايع………….WELOVEOURDICK

سياره3………….. GETTHEREQUICKLY

سيارة سباق1……… GETTHEREAMAZINGLYFAST

سيارة سباق2………GETTHEREVERYFASTINDEED

البنات يحبونك………FANNYMAGNET

شرب سجائر………CERTAINDEATH

السيارات سوداء….. IWANTITPAINTEDBLACK

السيارات بنفسجي….. AHAIRDRESSERSCAR

الاسلحه1…………..THUGSTOOLS

الاسلحة2…………..PROFESSIONALTOOLS

الاسلحة3…………..NUTTERTOOLS

الدرع …………..PRECIOUSPROTECTION

الصحه …………..ASPIRINE

احضار الشرطه………YOUWONTTAKEMEALIVE

ابعاد الشرطه………..LEAVEMEALONE

جعل الدنيا ظلام………ABITDRIEG

جعل الدنيا تمطر…….. CATSANDDOGS

جعل الدنيا ضباب……..CANTSEEATHING

انزال دبابه………….PANZER

انفجار كبير…………BIGBANG

خناقه……………..FIGHTFIGHTFIGHT

اسراع الحركه………ONSPEED

ابطاء الحركه………. BOOOOOORING

اختفاء السيارات…….WHEELSAREALLINEED

الطيران بالسيارة……. COMEFLYWITHME

الانتحار……………ICANTTAKEITANYMORE

اشارة المرور خضراء..GREENLIGHT

السياره تعوم……… SEAWAYSNOWN EFFECT

aspirine: تعطيك ال100 روح او طاقه فمثلا اذا ضربت ونقصت روحك تستطيع اعادتها الي 100

preciousprotection: تعطيك درع جديد او تجدد لك الدرع مثل الكود الاعلي

leavemealone: هذه الشفره خاصه بتقليل الرقابه عليك من قبل الشرطه مثلا اذا كنت مطارد سيتركوك عند كتابة الكود

bigbang: تفجير كل العربات حولك وهذا اجمل كود لان معظم المهام تتخلص في تفجير وقتل شخصيات لكن احذر ان تكون بعيد من اي سياره

professionaltools: هذا الكود خاص باعطائك الاسلحه المطوره مثل قاذف الصواريخ وقنبلة التحكم عن بعد وسيف…الخ

nuttertools: هذا ايضا خاص باعطائك اسلحه ..لكن غير مطوره مثل المنشار الكهربي الهراوه قنبله يدويه

panzer:الكود خاص باعطائك دبابه

greenlight : هذا الكود خاص بجعل اشارات المرور في اللون الاخضر ليك ياباشا

DEEPFRIEDMARSBARS:هذا كود ليس له فائده غير يجعل الحرامي سمين

seaways:هذا الكود خاص بجعل العربه تطفو في الماء لكن اظن انه لمره واحده في اللعبه اي ازا تفجرت السياره لن تطفو اي سياره اخري

PROGRAMMER :هذا الكود يجعل الحرامي ضعيف اليدين والركب هههه

GETTHEREVERYFASTINDEED :سياره اسرع

speedon:هذا الكود خاص بتسريع حركة الحرامي يعني يركض

LOOKLIKELANCE :يبدو الحرامي كحميمه وصديقه لانس الزنجي

FIGHTFIGHTFIGHT :هــــــــــــذا من امتع الاكواد واجملها فهو يحول المدينه الي ساحة معارك

كل المشاه يتقاتلون ويضربون بعضهم والشرطه والاسعاف وحتي انت اذا وجدوك يضربوك وانت ماعليك سوي جمع الدولارات والاسلحه حتي راكبي العربات ينزلو منها ويتم علقهم وانت تتفرج وتسرق العربيه

NOBODYLIKESME :انصحكم بعدم كتابة هذا الكود لانه يحول الناس ضدك فاي شخص يريد قتلك

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