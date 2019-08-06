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الجيش الليبي يعلن قصف مواقع للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب البلاد

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الجيش الليبي يعلن قصف مواقع للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب البلاد الجيش الليبي يعلن قصف مواقع للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب البلاد

بنغازي – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق"، مشيرا إلى أن "ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة".

هذا وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق على السعيدي القايدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح الجو الليبي استهدف مسلحي للمعارضة التشادية، موضحا بأن هذه المجموعات التشادية قد دخلت بعد عام 2011 الأراضي الليبية بسبب صعوبة العيش في تشاد.

وأضاف أن "المجلس الرئاسي يحاول أن يستثمر هذا القصف على أنه ضد المدنيين وهذه مغالطة، كون الجيش استهداف المعارضة التشادية وليس أهل أو التبو ليبيا حسب وصفهم عندما نتكلم عن المعارضة التشادية، كون اغلبهم من تبو تشاد وليس تبو ليبيا"، مؤكدا بأن "هذه الجماعات ربما تعمل على تهجير قصري لأهالي مرزق من أجل تغيير ديموغرافية المنطقة".

واتهم القايدي "الأعلام التابع للمجلس الرئاسي بتضليل الشارع الليبي والرأي العام"، قائلا:

"ليس كل ما يكتب صحيح، تلك الجماعات استغلت المجلس الرئاسي وهي الآن تقاتل داخل طرابلس وموجودة في محور أسامة الجويلي".

وكانت حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس اتهمت الجيش الليبي بقصف أهداف في مرزق مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى عبارات الإدانة القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد من قبل ميلشيات حفتر، واستهدف حي القلعة السكني، وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى المدنيين".

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