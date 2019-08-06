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سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمطار عسكري

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سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمطار عسكري سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بمطار عسكري

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، السبت، بسقوط قتلى من جراء انفجار في مطار الشعيرات، قالت إنه ناجم عن "خلل فني".

وذكر أن الانفجار وقع بعد ظهر السبت في المطار الواقع بريف حمص وسط سوريا.

وأوضحت أن سبب الانفجار هو خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى، دون أن تذكر الحصيلة.

ويعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون، واستهدفته الصواريخ الأميركية في أبريل العام 2017 ردا على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون شمال غرب سوريا اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه، وأودى بحياة أكثر من 80 مدنيا.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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