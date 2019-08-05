إمارة مكة تحظر دخول المركبات المشاعر المقدسة..اعتباراً من الليلة

الرياض – مباشر: أعلنت إدارة الأمن العام بإمارة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة ابتداءاً من الليلة 5 ذي الحجة.

وأضافت الصفحة الرسمية للإمارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن التعليمات تحظر دخول السيارات التي لا تحمل تصريحا رسميا من قيادة المرور إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1440.

وأضافت ان التعليمات تحظر أيضا دخول كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح.

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