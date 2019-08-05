"المالية" تؤكد جاهزية المشروعات لاستقبال الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الرياض: وجه وزير المالية السعودي، بتشكيل وفد من قيادات الوزارة، للوقوف على مشاريع الحرم المكي والمنطقة المركزية التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع.

وأوضح الوزير محمد بن عبدالله الجدعان، أن قائمة المشاريع تشمل مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والعناصر المرتبطة به و لمجمع الدوائر الحكومية، ومركز الخدمات العامة بالشميسي، ومراكز الإيواء في المعيصم والمشاعر المقدسة، ومركز العمليات الأمنية 911 ومحطات النقل الترددي المؤقتة، وطريق الدائري الأول، والاجتماع مع مسئولي الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية.

ولفت الجدعان إلى أن تلك التوجيهات تأتي انفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز لتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، بحسب بيان للوزارة.

وتفقد وفد وزارة المالية توسعة المسجد الحرام من جهة الشامية والذي تم إنشائة بشكل دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين في وقت الذروة، وكذلك الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، وستزداد في مشروع التوسعة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال كافة عناصره من 600ألف مصلٍّ إلى (مليون و700 ألف) مصلٍّ، وتعد هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ.

كما وقف الوفد على جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي والمخصص للجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج لاستقبال 10الآف موظف حكومي.

وأكد الوفد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله، حيث تم تجهيز ( 4 ) مراكز بمساحة إجمالية تصل إلى 400 ألف متر مربع تشمل " مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الايواء بعرفة 2 "، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، جميعها متهيئة بالتكييف والفرش ووسائل السلامة حسب شروط الدفاع المدني .

وفي ختام الجولة التفقدية أكد الوفد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، كما اجتمع مع كافة المسؤولين مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن.

من جانبه أشاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش بمركز العمليات الموحد 911 بجهود وزارة المالية في التنفيذ والاشراف بعد التنفيذ على مبنى مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي.

وبين أن آلية تنفيذ مبنى المجمع أسهمت في توفير البيئة المناسبة للموظفين التي تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم بشكل مميز، ونوه اللواء الطياش بجهود الوزارة في التنفيذ والإشراف على مبنى مركز العمليات الموحد 911، عاداً المشروع من المنشآت النوعية التي أقامتها وزارة المالية.

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