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الجوازات السعودية تصدر سبعة قرارات بحق مخالفين لأنظمة الحج

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الجوازات السعودية تصدر سبعة قرارات بحق مخالفين لأنظمة الحج الجوازات السعودية تصدر سبعة قرارات بحق مخالفين لأنظمة الحج

الرياض – مباشر: أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية ، أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت سبعة قرارات إدارية بحق خمسة مواطنين واثنين من المقيمين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج ، بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج .

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير بهم ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي :

1 - معاقبة المخالف / عبدالرحمن هني رابح الرشيدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 50,000 ريال.
2 - معاقبة المخالف الوافد / سعيد قاسم دره بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال ، والترحيل بعد تنفيذ العقوب.
3 - معاقبة المخالف / صالح أحمد عيضه الزهراني بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال.
4 - معاقبة المخالف / ضيف الله عايض الحارثي بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 70,000 ريال .
5 - معاقبة المخالف الوافد / عبدالعزيز محمد اول ادريس بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال ، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة ، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
6 - معاقبة المخالف / مساعد عوض جويبر الياسي بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال.
7 - معاقبة المخالف / ثامر مستور معيض الحارثي بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

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