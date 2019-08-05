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"الزكاة" السعودية: آخر موعد لتقديم إقرارات المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع..10أغسطس

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"الزكاة" السعودية: آخر موعد لتقديم إقرارات المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع..10أغسطس "الزكاة" السعودية: آخر موعد لتقديم إقرارات المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع..10أغسطس

الرياض – مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر يوليو قبل نهاية يوم 10 من شهر أغسطس/آب الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل اللي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في ، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل، بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأشارت الهيئة إلى خضوع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليها من أي مصدر في المملكة سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، يتم استقطاع الضريبة من إجمالي المبلغ المدفوع لغير المقيم وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستون للائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت أنه يتم أيضاً تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المُعد خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، فبالتالي يجب على المنشأة الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع شريطة أن تتوفر فيها على الأقل اسـم وعنوان المستفيد، ونوع الدفعة، وقيمتها، والمبلغ المســتقطع، ويحتفظ بهذه الســجلات مع المســتندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشـر سـنوات بعد الدفع.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن من يقدم إقرار ضريبة الاستقطاع هي المنشأة المقيمة في السعودية وذلك عبر حسابها في موقع الهيئة الإلكتروني.
كما أكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
 

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