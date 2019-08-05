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محدث.. سهم آبل يتراجع 5% بالختام ليقود خسائر "داو جونز"

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محدث.. سهم آبل يتراجع 5% بالختام ليقود خسائر "داو جونز" محدث.. سهم آبل يتراجع 5% بالختام ليقود خسائر "داو جونز"

مباشر: تراجع سهم آبل باكثر من 5 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليقود خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".

ويأتي هبوط سهم الشركة الأمريكية ليكون هو الأكبر في المؤشر الصناعي "داو جونز" الذي تهاوى بأكثر من 760 نقطة بنهايةالتعاملات.

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تقارير صحفية ذكرت أن بكين طالبت شركاءها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن رداً على اعتزام الأخيرة فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل.

وكانت آبل أعلنت تراجع أرباحها خلال الربع المالي الثالث لكنها تجاوزت توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات مستوى قياسياً بدعم عوائد الخدمات وعلى الرغم من هبوط 12 بالمائة لمبيعات الآيفون.

وعند الإغلاق، انخفض سهم آبل بنحو 5.2 بالمائة إلى 193.34 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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