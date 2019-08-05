عضو سابق بالفيدرالي:يجب عدم خفض الفائدة مجدداً والاعتماد على البيانات

مباشر: قال عضو سابق في الاحتياطي الفيدرالي إنه يجب على المركزي الأمريكي ألا يخفض معدل الفائدة مرة أخرى، على الرغم من استخدام الصين عملتها كسلاح تجاري.

وأضاف "لاري ليندسي" الرئيس الجديد والمدير التنفيذي لمجموعة "ليندسي" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين:"أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون معتمدًا على البيانات، وفي الوقت الحالي لا أعتقد أن لدينا نوعًا من البيانات التي تبرر خفض معدل الفائدة".

وتابع "ليندسي": "لدينا معدل بطالة منخفض للغاية ونمو اقتصادي بلغ متوسطه في النصف الأول حوالي 2.6 بالمائة، ويبدو أنه سينمو بنفس الوتيرة في النصف الثاني أيضًا، وهذه ليست الشروط التي بموجبها يخفض البنك المركزي الفائدة".

وتتعارض تعليقات "ليندسي" مع توقعات المستثمرين الذين يرون احتمالية بنحو 100 بالمائة لخفض معدل الفائدة في الشهر المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات قوية مع تصاعد الحرب التجاري وهبوط اليوان لأدنى مستوى في عقد أمام الدولار.

ورداً على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الأسبوع الماضي، قال "ليندسي" إن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بسبب قلقه من انهيار الأسواق.