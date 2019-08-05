سهم آبل يتراجع 5% ليقود خسائر "داو جونز"

مباشر: تراجع سهم آبل باكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين متجهاً لأسوأ أداء يومي في أكثر من شهرين ونصف، ليقود خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".

ويأتي هبوط سهم الشركة الأمريكية ليكون هو الأكبر في المؤشر الصناعي "داو جونز" الذي تهاوى بأكثر من 800 نقطة خلال التعاملات.

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تقارير صحفية ذكرت أن بكين طالبت شركاءها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن رداً على اعتزام الأخيرة فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل.

وكانت آبل أعلنت تراجع أرباحها خلال الربع المالي الثالث لكنها تجاوزت توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات مستوى قياسياً بدعم عوائد الخدمات وعلى الرغم من هبوط 12 بالمائة لمبيعات الآيفون.

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم آبل بنحو 5.1 بالمائة إلى 193.5 دولار، ليتجه لأسوأ أداء يومي منذ 13 مايو/آيار الماضي.