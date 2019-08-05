محدث..الذهب يربح 19 دولاراً عند التسوية مع تقلبات الأسواق العالمية

مباشر: عزز الذهب من مكاسبه عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن نحو 19 دولاراً ويسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن.

وتأتي المكاسب في قيمة المعدن النفيس على خلفية التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين مع ضعف العملة الصينية لمستوى هو الأدنى في أكثر من عقد إضافة إلى القلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

ومن شأن التعريفات الجمركية أن تجبر البنك المركزي الأمريكي على خفض الفائدة أكثر مما كان يأمل من أجل حماية اقتصاد الولايات المتحدة من مخاطر السياسة التجارية.

وكان الفيدرالي نفذ في الأسبوع الماضي أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية والذي بلغ 25 نقطة أساس ليتراوح معدل الفائدة بين 2 إلى 2.25 بالمائة.

ويضاف إلى النظرة القاتمة حيال الاقتصاد العالمي، استمرار تراجع قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في نحو خمسة أشهر خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى انخفاض نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات بحسب ما أظهرت البيانات اليوم.

وتلقى الذهب كذلك الدعم من الخسائر التي خيمت على أسواق الأسهم، حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في شهرين كما تراجعت البورصات الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة بالختام، بالإضافة إلبى خسائر تتجاوز 800 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي خلال التعاملات

وفي الوقت نفسه، استفاد المعدن الأصفر من انخفاض قيمة الورقة الخضراء، حيث تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يوازي 19 دولاراً ليصل إلى 1476.50 دولار للأوقية هو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.8 بالمائة أو ما يعادل 26.22 دولار في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ليسجل 1458.76 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2013.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 97.516.