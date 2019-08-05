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محلل: خفض قيمة اليوان قد يدعم الأسهم الأمريكية

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محلل: خفض قيمة اليوان قد يدعم الأسهم الأمريكية محلل: خفض قيمة اليوان قد يدعم الأسهم الأمريكية

مباشر: يرى محلل اقتصادي أن هبوط اليوان الصيني يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية في النهاية، على الرغم من الموجة البيعية الحالية.

وقال "نيك كولاس"، المؤسس المشارك لـ"داتاتريك ريسيشرش" في بيان نقلته "ياهو فايننشال"، اليوم الإثنين: "في البداية، سيضر ذلك كل الأصول الخطرة بسبب صدمة رؤية هذا التخفيض الكبير في قيمة اليوان إلى مستويات منخفضة جديدة".

وعانت الأسهم العالمية وعلى رأسها "وول ستريت" من خسائر حادة مع تجاوز الدولار حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد.

ويرى المحلل أن تخفيض قيمة اليوان قد يكون جيد بطريقتين أولهما: ان ذلك سيؤدي إلى انخفاض عوائد السندات مع سعي المستثمرين العالميين إلى الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة، وهذا يساعد على رفع تقييمات الأسهم.

أما الطريقة الثانية فيرى "كولاس" أن هبوط اليوان أمام الدولار سوف يسرع الخروج من الأسهم العالمية وخاصة الأسواق الناشئة والاستثمار في الأسهم الأمريكية.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 خلال تعاملات اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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