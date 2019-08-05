محدث.."داو جونز" يُعمق خسائره لـ820 نقطة مع تصعيد الحرب التجارية

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 820 نقطة مع تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر "وول ستريت"، مع هبوط سهم "آبل" الذي تهاوى بأكثر من 5 بالمائة.

وتزايدت التوترات التجارية مع تقارير صحفية ذكرت أن الصين طالبت شركاءها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة رداً على اعتزام واشنطن فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل.

كما هبط اليوان لأدنى مستوى في عقد أمام الدولار الأمريكي، ليصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلاعب بكين في العملة المحلية يعد انتهاكاً جسيماً.

وسمح بنك الشعب الصيني لمتوسط نطاق تداول العملة بالهبوط إلى 6.9225 يوان لكل دولار في أضعف مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وأثارت إجراءات الصين تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسواق الأسهم وهبطت عوائد السندات بقوة، في حين ارتفعت أسعار الذهب.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.1 بالمائة ليصل إلى 25661 نقطة، فاقداً 826 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.1 بالمائة إلى 2840 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 3.8 بالمائة مسجلاً 7703 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 97.490.