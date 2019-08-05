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سعر النحاس يتراجع لأدنى مستوى في عامين

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سعر النحاس يتراجع لأدنى مستوى في عامين سعر النحاس يتراجع لأدنى مستوى في عامين

مباشر: تراجعت معدن النحاس خلال تعاملات اليوم الاثنين لأدنى مستوى في عامين، مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويأتي هبوط أسعار النحاس مع مخاوف الطلب على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن طلبت الصين من شركائها تعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن، وفقاً لتقارير صحفية.

كما سمحت الصين لعملتها بالهبوط دون مستوى 7 يوانات لكل دولار، وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

وجاء ذلك رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد اعتزامه فرض تعريفات بنسبة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

ويرى محلل في "ماكوريي" أنه حتى مع انخفاض سعر النحاس إلى أدنى مستوى في عامين، لم يواكب المعدن الانخفاض الحاد في النشاط التنصنيعي العالمي على مدار العام، ما يشير إلى المزيد من الانخفاض بالنسبة للمعدن، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وخلال تعاملات اليوم تراجع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة إلى 5640 دولار للطن وهو أدنى مستوى في عامين.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس في بورصة نيويورك بنحو 1 بالمائة إلى 254.65 سنتاً للرطل.

مباشر (اقتصاد)

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