أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية مع الأزمة الدبلوماسية

Google+ Print
تراجع مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية مع الأزمة الدبلوماسية تراجع مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية مع الأزمة الدبلوماسية

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، وسط تنامي التوترات التجارية والأزمة الدبلوماسية بين الدولتين.

وأظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الإثنين أن مبيعات شركة "تويوتا" من السيارات في كوريا الجنوبية انخفضت بنحو 32 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.

كما تراجعت مبيعات "هوندا" في الشهر الماضي بنسبة 34 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكانت اليابان وضعت قيوداً في الشهر الماضي على صادرات المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر

وجاء ذلك بعدما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

وفي الأسبوع الماضي قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات (الشركاء التجاريين الموثوق بهم)، حيث سيتم البدء في تنفيذ القرار في 28 أغسطس/آب الجاري.

وفي سياق منفصل، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عزمها لتحسين الكفاءة الذاتية الاقتصادية لديها، عبر التخطيط لاستثمار 7.8 تريليون وون (6.8 مليار دولار) في مجال البحث والتطوير بالموارد المحلية والمعدات على مدار السنوات السبع المقبلة بهدف خفض الاعتماد على الواردات اليابانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس

ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس

اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار