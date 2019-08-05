أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة:الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم بمنطقة التجارة الحرة في شنغهاي

Google+ Print
وكالة:الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم بمنطقة التجارة الحرة في شنغهاي وكالة:الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم بمنطقة التجارة الحرة في شنغهاي

مباشر: ذكر تقرير أن الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم الجمركية وتخفيف كافة الإجراءات في منطقتها الحرة في شنغهاي.

ونقلت وكالة "رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الإثنين، أن الصين تتطلع إلى تنصيب نفسها كرائدة في تطوير التجارة الحرة وسط خلافها الحاد مع واشنطن.

وأضافت المصادر أن الخطة المحتمل إعلانها في وقت لاحق من العام الجاري تمت مناقشتها في يوليو/تموز الماضي، حينما زار نائب رئيس الدولة شنغهاي.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وتابع التقرير أن القادة الصينين يخططون لمناقشة مزيد من التفاصيل في اجتماعهم السنوي في الشهر الجاري.

وأكدت المصادر للوكالة على أن مسألة ما إذا كانت المنتجات والشركات الأمريكية سيتم إدراجها في المشروع قيد المناقشة.

وفي حالة تمرير مشروع القانون فلن تدفع الشركات الأجنبية رسوماً على نقل السلع أو تخزينها داخل المنطقة.

وفي 2013 تأسست منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، بهدف تيسير التجارة الدولية، وتنفيذ التدفقات النقدية عبر الحدود بشكل أكثر مرونة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين