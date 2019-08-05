وكالة:الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم بمنطقة التجارة الحرة في شنغهاي

مباشر: ذكر تقرير أن الصين تخطط لإلغاء كافة الرسوم الجمركية وتخفيف كافة الإجراءات في منطقتها الحرة في شنغهاي.

ونقلت وكالة "رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الإثنين، أن الصين تتطلع إلى تنصيب نفسها كرائدة في تطوير التجارة الحرة وسط خلافها الحاد مع واشنطن.

وأضافت المصادر أن الخطة المحتمل إعلانها في وقت لاحق من العام الجاري تمت مناقشتها في يوليو/تموز الماضي، حينما زار نائب رئيس الدولة شنغهاي.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وتابع التقرير أن القادة الصينين يخططون لمناقشة مزيد من التفاصيل في اجتماعهم السنوي في الشهر الجاري.

وأكدت المصادر للوكالة على أن مسألة ما إذا كانت المنتجات والشركات الأمريكية سيتم إدراجها في المشروع قيد المناقشة.

وفي حالة تمرير مشروع القانون فلن تدفع الشركات الأجنبية رسوماً على نقل السلع أو تخزينها داخل المنطقة.

وفي 2013 تأسست منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، بهدف تيسير التجارة الدولية، وتنفيذ التدفقات النقدية عبر الحدود بشكل أكثر مرونة.